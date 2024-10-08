Откуда берутся взяточники

08 октября 2024 | 09:57 , Олег Ельцов. ТЕМА

Вся страна живо отреагировала на изобличение семейного подряда на Хмельниччине по получению взяток. Красивые фото, внушительная сумма. Народ негодует. А ведь Хмельниччина – один из самых бедных регионов Украины. Не хватает фантазии вообразить потоки взяток, текущие во МСЭК на Днепропетровщине, Харьковщине, Запорожье... Или вы думаете там взятки не дают или не берут?

А есть еще военизированные ведомства как-то МВД, прокуратура, налоговая… И если в двух последних требуется хоть какая-то квалификация, хоть и фиктивный, но дипломчик о профильном образовании, то в патрульную полицию возьмут любого певчего церковного хора. Соответственно – патрульный получает красивую форму, «Приус» или «Рено» под задницу, табельное оружие и главное – гарантию непопадания в окопы. А еще есть масса синекур в штабах, департаментах и прочих очень важных полицейских службах. Впрочем, попадание туда было мечтой любого полицейского задолго до войны. Вот только на оперских должностях традиционно некомплект – там нужно работать «в полях» и даже порою рисковать. Представляете какое бабло гребут сейчас полицейские кадровики и генералитет? Дорогое ДБР, сними видео с обыском в именье одного-другого МВД-шного генерала. Народ повеселится. Но нет: генералы и сами могут обыск организовать – лучше их не беспокоить.

Так откуда же берутся эти коррупционные миллионы в матрасах, шкафах, холодильниках и толстых торбах? Ну не тяжким же трудом заработали их проклятые коррупционеры! Поведаю секрет полишинеля: все эти океаны бабла наполняются ручейками взяток, которые вливают в коррупционные водоемы маленькие украинцы. 99% тех, кто люто возмущен фото долларовых пачек с обыска в Хмельницком, готовы при случае сунуть в лапу и свои кровные баксы, чтобы порешать вопрос: патрульному полицейскому, налоговику, чиновнику, врачу в поликлинике – да кому угодно.

Вот и все, что хотелось напомнить гражданам, гневно осуждающим проклятых коррупционеров. А еще хочется напомнить о существовании ст. 369 УК «Дача взятки»: до пяти лет лишения свободы. И вот когда по делу хмельницкой начальницы МСЭК прицепом пойдут те маленькие украинцы, которые несли ей взятки, можно будет сказать, что в Украине началась реальная борьба с коррупцией.