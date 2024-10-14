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СНБО не помог
14 октября 2024 | 09:03 , Олег Ельцов. ТЕМА
В 2021-м СНБО, окрыленный страстью Зе к борьбе к проклятыми расхитителями составил список из 13 лиц, якобы имеющих отношение к контрабанде. Против них ввели санкции по вказивке президента. Сегодня этот список почти пуст.
Самым страшным обвинением у членов списка было наличие в биографии «журналистского расследования о нем» и служба в таможенных органах в прошлом. Санкции заключались, в частности, в невозможности вывести денежные средства их и их компаний за рубеж. Вождя СНБО Данилова, составившего список и вождя нации Зе не волновало, что большинство контрабандистов специализируются на работе через фирмы-однодневки, а зачастую вообще не светятся в легальном бизнесе.
Многих тогда еще посетило недоумение, даже целых два. Раз вы на всю страну называете граждан контрабандистами, то почему они не сидят, а против них словно против лидеров террористов, спрятавшихся в тайных убежищах Ирана и Ливана, вводят санкции? И на каком собственно основании вы ограничиваете в конституционных правах граждан, чья вина не доказана? Кстати, до издания «контрабандного» списка был выпущен еще более резонансный «олигархический» список. К нему вопросы – все те же. Кстати, что там с Коломойским, которому в очередной раз продлили содержание под стражей и этот аспид второй год томится в СИЗО! Что по поводу сроков проведения следствия – случаем не нарушены? Что с судом, когда наконец?..
Касательно «контрабандистов», то на сегодняшний день из 13 в списке остались лишь двое, остальные из него как-то выпали… Возможно перевоспитались. Осознали свою вину, так сказать, и встали на путь исправления, о чем подали справки в СНБО и ОП?
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