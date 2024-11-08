Ищите не женщину, а деньги 08 ноября 2024 | 09:30 , Олег Ельцов распечатать [0] комментарии [0] Черчилль в своей эпохалке «Вторая мировая» вспоминал, как Сталин заваливал его списком ресурсов, поставки которых СССР вымаливало у Великобритании. Перечень и масштабы советских запросов вводили британского премьера в ступор.

Он писал: у нас и близко не было таких гигантских запасов каучука, подшипников, цветмета. Сталин требовал грандиозной помощи от страны в то время, когда города Британии страдали от ежедневных массированных бомбардировок, когда «волчьи стаи» Деница с каждым днем в возрастающей прогрессии топили британский флот… Но у совков нет традиции считать ресурсы. Деньги считают жмоты-капиталисты, а мы, как в песне поется «за ценой не постоим», особенно когда платят другие. Эта традиция запрятана где-то глубоко в генах и прослеживается сегодня во всей красе. У нас одна главная тема – война. Ее обсуждают эксперты всех мастей: политологи, социологи, философы и историки. Но никому не интересно считать ресурсы – это, наверное, скучно. Поэтому мы продолжаем требовать от партнеров различные ракеты, не утруждаясь подсчетами: а сколько этих ракет в наличии, а какие производственные мощности?.. А если бы поинтересовались, то выяснили, что делиться с нами нечем. Мы долго требовали Ф-16, не задумываясь как их обслуживать, сколько это стоит, есть ли подготовленные механики? Самолеты получили – результат неочевиден. До этого сильно просили «Абрамсы». Но они оказались малопригодны к нашим условиям. А чего стоит весь этот зоопарк техники от партнеров: как все это обслуживать, особенно во фронтовой зоне? Думаю, в службах снабжения и обслуживания не один офицер сошел с ума. А ведь заявки на технику мы составляли собственноручно. Но это очень скучные вопросы – как-то оно будет. Вчера натолкнулся на главного краснобая страны Портникова в эфире Людмилы Немыри. Весь эфир состоял из сплошного почесывания спикером чувства собственного превосходства. Он не преминул укорить Немырю в необразованности. Воспевая прелести западного социализма, он решил упомянуть всуе старину Маркса, не забыв поинтересоваться у собеседницы: читала ли она «Капитал»? Немыря почти честно призналась, что давно. Думаю, не читали его оба собеседника. Это не стыдно – «Капитал» ужасен как по форме, так и по содержанию. Я насмелился его прочесть в полном объеме лишь в этом году. 99,9% наших граждан знакомы с ним лишь в рамках курса марксистско-ленинской философии, заучив обрывочные тезисы. Уверен, что Портников знакомился с ним так же. А если и прочел от корки до корки, то ничерта не понял. Он, не моргнув глазом, процитировал великого сказочника, мол тот верно указал, что капиталист уворовывает прибавочную стоимость у работяги. И только профсоюзы некогда добивались возврата части уворованного в пользу пролетариата. А теперь вот профсоюзы на Западе загнобили – снова пролетарий бедует… Думаю, Виталий не читал не только Маркса, но и Мизеса с Хайеком. Он вообще не понимает главной ошибки Маркса: прибавочная стоимость – это плата за менеджмент и риск проклятого капиталиста. А профсоюз – это форма откусывания части общественного блага в пользу отдельной группы, то есть механизм социальной несправедливости. Но Портников настолько велик, что не опускается до изучения идей Мизеса – автора эпохального труда «Социализм». Что обидно: ведущей Людмиле Немыре нечего было возразить: она тоже экономику не проходила. И что самое ужасное: журналистка не задала приглашенному болтуну главный и единственно важный вопрос: даст ли Трамп команду на рост добычи нефти, стимулирует ли партнеров-саудитов и потечет ли канадская нефть в Мексиканский залив? Тем временем Портников заливался соловьем, убеждая, что Трамп просто не в состоянии принудить Тупина к миру. Про нефть Портников тоже не вспомнил… В целом, я давно пришел к выводу, что подавляющее большинство наших лидеров мнений – это абсолютно экономически безграмотные люди. Да и не в чести у наших слушателей экономисты. Цитируют только спорного Алексея Куща. А наиболее интересными остаются российские экономисты, попадающие в огрызок Укрнета. В этом вина аудитории. Слушателей больше интересуют бесконечные политические пасьянсы, поиски фамилий тех, кто персонально виновен во всех наших бедах. Поэтому у нас отсутствует дефицит политических мольфаров. Они тоже не читали Маркса и не знают единственно верной марксовой формулы про экономический базис всех процессов в обществе. Если понятным языком: бабло рулит. Французы при всех непонятках ищут женщину, а надо смотреть - где деньги. К чему всех и призываю. И не слушайте на ночь Портникова и прочих необразованных фейгиных с невзоровыми.



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