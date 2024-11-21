Про 5-6 менеджеров

21 ноября 2024 | 12:01 , Олег Ельцов, Тема

Помню, спросил у человека, близкого к одному из наших президентов: вот же прекрасная идея – и для страны полезная, и вполне реализуемая, и росту рейтинга поспособствует… Ну почему же проект не запустить?.. И человек сведущий поведал мне весть, повергшую в печаль и скорбь вселенскую: хороша идея, и президент о ней знает, и ее реализация рейтинг бы его повысила… Но! Нет у вождя нации возможности и времени претворить ее в жизнь. - Но как же, пусть поручит толковому менеджеру, есть ведь команда из надежных людей… - Никак нельзя перепоручать работу. Если он САМ не контролирует проект – значит тот непременно провалится!

Не стану вдаваться в подробности проекта, но речь шла не о покорении далеких планет и не о создании ядерного оружия – так, средней величины проектишко. И, оказалось, что даже его президент тогда еще 40-миллионной страны должен был контролировать лично!

Диалог врезался в память и запомнился навсегда. Оказывается, в Украине – грандиозной стране со множеством проблем и первоочередных задач можно реализовать лишь те из них, которые находятся под личным контролем первого лица государства!

У меня не было и нет оснований не доверять собеседнику. Но отсюда следует один очень печальный вывод: государство Украина – крайне неэффективная конструкция, в которой ничего не работает: отсутствующие институции вынужден заменять президент страны - лично!

Вам это ничего не напоминает? Монархия, диктатура – какой термин подойдет лучше?

Почему за тридцать лет ни один президент, парламент, кабмин, украинское общество не смогли создать структуры, способные реализовывать государственные проекты? Кто виноват?

Сограждане, не рубите с плеча нынешнего президента, который как и остальные руководит страной в ручном режиме, с помощью 5-6 менеджеров, силами нелегитимного Ермака, делегируя несвойственные функции СНБО, порой подменяющего суд, а министр цифровой трансформации почему-то производит дроны... Да, все это неправильно. Но чтобы было правильно, нужно создать государство, институции. А вместо них имеем симулякры: полицию, которая не борется с преступностью, а осваивает бюджеты и крышует; суды, которые не судят, а зарабатывают деньги; ТЦК и МСЭК, которые не отбирают граждан в армию, а пакуются…

Виноват ли в этом Зеленский и его предшественники? Конечно! Но больше всех виновны маленькие украинцы, избирающие во власть импотентов, способных лишь пиариться и красть. И в такой ситуации 5-6 менеджеров – спасение для воюющей страны.