15 ноября 2024 | 11:45 , Бенджамин Кук

Украина продолжает сохранять поле боя динамичным и асимметричным. Одним из самых недооцененных, но жизненно важных элементов стратегии Украины является ее систематическая кампания целенаправленных убийств и активная партизанская деятельность на оккупированных территориях. Недавнее уничтожение Валерия Транковского, начальника штаба ракетных кораблей Черноморского флота России в Севастополе, является ярким примером. Этот удар является частью более широких, скоординированных усилий, которые тихо формируют ход конфликта, дестабилизируя российский контроль в этих районах.

Гугл-перевод

Целенаправленные убийства: точный инструмент

Использование Украиной целенаправленных убийств стало фирменной тактикой, демонстрирующей как стратегическое предвидение, так и тактическое исполнение. Основное внимание уделялось ключевым фигурам: назначенным Россией администраторам, военным командирам и коллаборационистам, которые способствуют оккупации. Выборочно устраняя этих лиц, Украина нарушает цепочку командования противника, снижает моральный дух и посылает леденящий душу сигнал всем, кто помогает оккупации.

Примером может служить убийство Дмитрия Савлюченко, пророссийского чиновника в Херсоне, который погиб в результате взрыва автомобильной бомбы в июне 2022 года. Его смерть была частью серии громких ударов, демонстрирующих, как Украина использует свои разведывательные возможности. Эти операции часто проводятся в сотрудничестве с местными партизанскими группами, что подчеркивает хорошо скоординированное движение сопротивления, которое органично вписывается в более широкую военную стратегию Украины.

Рост партизанской активности

В то время как убийства попадают в заголовки газет, костяк этой кампании лежит в местных партизанских сетях, действующих в оккупированных регионах. Эти партизаны — невоспетые герои сопротивления Украины, состоящие из бывших военных, гражданских добровольцев и местных патриотов, которые отказываются подчиняться российскому правлению. Их операции разнообразны, от классического саботажа до сбора разведданных, и они стали постоянной занозой в боку России.

В Мелитополе партизанские группы были очень активны, нацеливаясь на российскую логистику и военную инфраструктуру. В середине 2023 года партизанская ячейка разбомбила железнодорожную линию, используемую российскими войсками для перевозки военной техники, что привело к значительным задержкам. Такого рода сбои имеют решающее значение, поскольку они затрудняют поток поставок, усложняя способность России поддерживать свое военное присутствие в регионе.

Использование технологий: дроны и современная партизанская война

Современные партизанские операции на Украине вышли за рамки традиционной партизанской тактики Второй мировой войны. Сегодня украинские партизаны используют передовые технологии, включая малые БПЛА, для проведения разведки и прямых атак. В одном из примечательных инцидентов в октябре 2023 года партизаны в Луганске использовали беспилотники, чтобы сбросить взрывчатку на скопление российских офицеров, что привело к гибели нескольких высокопоставленных чиновников.

Эти БПЛА обеспечивают тактическое преимущество, позволяя партизанам действовать с уровнем точности и достигать ранее недостижимых целей. Они служат как фактором повышения силы, так и психологическим оружием, демонстрируя, что ни одна цель, даже в самом сердце оккупированной территории, не находится вне досягаемости украинского сопротивления.

Психологическое воздействие: страх и недоверие среди оккупантов

Помимо непосредственных тактических выгод, эти убийства и партизанские действия оказывают значительное психологическое воздействие на российские силы и коллаборационистов. Повсеместная угроза нападения создает атмосферу страха и паранойи, которая подрывает моральный дух оккупационных сил и усложняет их усилия по установлению контроля. Назначенные Россией должностные лица теперь живут в постоянном страхе стать мишенью, что влияет на их готовность оставаться на этих должностях. Сообщается, что несколько российских администраторов в Херсоне подали в отставку или бежали после волны убийств и угроз.

Этот страх усугубляется репрессиями, которые российские войска часто проводят в ответ на атаки партизан. В Мариуполе после серии инцидентов саботажа российские войска провели массовые аресты и репрессии, но обнаружили, что жесткие меры еще больше разожгли местное недовольство и способствовали вербовке партизан.

Взгляд в будущее: будущее сопротивления

Ожидается, что роль партизан будет расти по мере продолжения конфликта. Украина вложила значительные средства в подготовку и оснащение этих бойцов сопротивления, гарантируя, что даже когда на фронте бушуют обычные бои, борьба продолжается в глубине оккупированных территорий. Использование целенаправленных убийств, скорее всего, усилится, сосредоточившись на разрушении новых слоев российской администрации, поскольку Москва пытается укрепить свою власть над оккупированными регионами.

Благодаря расширенным возможностям разведки украинское движение сопротивления становится все более изощренным. Интеграция партизан с силами специальных операций позволяет наносить скоординированные удары, которые могут дестабилизировать целые сектора, подготавливая почву для будущих контрнаступлений. Пока продолжается оккупация, украинские убийцы и партизаны будут оставаться постоянной угрозой, неустанно работая над подрывом власти России и возвращением украинского суверенитета.

Сочетание целенаправленных убийств и партизанской войны — это не просто тактика, а стратегическая необходимость для Украины. Это четкий сигнал о том, что, несмотря на оккупацию, борьба далека от завершения, и на каждого официального представителя России есть партизан или убийца, готовый оспорить их притязания. Когда война закончится, ожидайте, что Моссад будет отслеживать и устранять россиян, которые участвовали на любом уровне в более чем 125 000++ военных преступлениях, совершенных в войне империи России. Так же, как Моссад отслеживал нацистов десятилетиями, так и спецслужбы Украины и другие лица будут отслеживать русских и воздавать им должное.

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«Единственная ценность почти пяти десятилетий моей работы — это предупреждение убийцам завтрашнего дня, что они никогда не успокоятся».

(Симон Визенталь в The Jerusalem Post International Edition , 5 февраля 1994 г.)