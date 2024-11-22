|
Ядерный опрос
22 ноября 2024 | 15:32 , Олег Ельцов. ТЕМА
По поводу недавнего удара по Днепру настроения украинских медиа однозначны: нас не сломить, путин зассыт (кстати, он вам лично рассказывал? – поделитесь источником уверенности), имеем право – и будем бить по раше из чего попало (о праве силы врага против нашего права на защиту предпочитают не упоминать). Подобные настроения братьев по перу в общем-то объяснимы: пиши про несгибаемый дух и героизм, про битву до победного конца, о том, что использовать ЯО путину запретили Китай и Индия (а что он им ответил – кто-то слышал?..) – будешь читаем и уважаем. В противном случае – ничего кроме обвинений в распространении пораженческих настроений и работе на Кремль.
Одним словом, с писателями все понятно. Меня больше интересует мнение читателей. Но как его узнаешь, коль они ничего не пишут кроме матюков в комментах? Тут нам поможет удивительная наука социология. Правда, по мнению социолога, политолога и просто умного человека Виктора Небоженко, все нынешние соцопросы гроша ломаного не стоят – в военную годину корректно провести соцопрос не представляется возможным. Как узнать мнение бойцов в окопах, как распросить деда, сидящего с бабой и котом в подвале под обстрелами, как дозвониться до миллионов сограждан, раскиданных по всему миру?..
Поэтому следует подбирать фокус-группы, которые возможно охватить. Вот я и предлагаю изучить мнение населения крупных городов Украины, которые потенциально рискуют оказаться в эпицентре ядерного удара. Выбрать такие города не представляет проблемы. Исходим из того, что враг вряд ли будет бить по Чернигову и Сумам, дабы ядерное облако не накрыло ростериторию. На западных границах тоже должны спать спокойно: зачем рашистам второй – европейский - фронт. Прифронтовые города также исключаем: от взрыва могут пострадать не только украинцы, но и войска оккупантов. Таким образом приходим к выводу, что ядерный удар наиболее актуален для мирного населения в центральной части Украины. Смотрим на карту и перечисляем потенциальные точка удара: Киев, Винница, Умань, Днепр, Кременчуг, Житомир, Черкассы, Полтава…
Интересно бы узнать результаты опроса населения этих городов про политику игнорирования угроз врага нанести ядерный удар. Удивляюсь: почему до сих пор до этого не додумался ни один грантовый фонд, который привычно пуляет миллионы на бесконечные опросы про отношение к ЛГБТ, про защиту животных и пытки в полиции. Где вообще голоса правозащитников: кто-то из них высказался о позиции Банковой «путин зассыт ударить ядеркой»? Ребята, если путин вдруг не зассыт, то в ядерный пепел превратятся и горяче любимые вами ЛГБТ+, и хомячки с собачками, да и сами вы со своими правозащитными фондами.
Но давайте помечтаем. Допустим, кто-то рискнет провести такой опрос. Тут ведь что еще важно: правильно сформулировать вопросы и правильно их задать. Дабы не быть голословным, предлагаю примерный перечень этих вопросов.
Прежде всего интервьюер должен установить контакт с опрашиваемым, что исключит ложные ответы. Начать можно примерно так.
- Ну что, мирняк: из спортзала вышел, девку в кабаке снял, инвалидность купил, от армии закосячил?! Можешь не отвечать – на эту тему мы с тобой другой опрос проведем. Сейчас будешь четко отвечать на мои вопросы. Не юлить, глаз не отводить!
- В глаза смотри, сука! Я сказал – отвечать четко, не заикаться!
Мы благодарим вас за время, уделенное ответам на наши вопросы.
также читайте
[08.11.2024]
[06.11.2024]
[04.11.2024]
[01.11.2024]
[01.11.2024]
|
по теме
Про 5-6 менеджеров
21. 11. 2024 | 12:01 , Олег Ельцов, Тема
Помню, спросил у человека, близкого к одному из наших президентов: вот же прекрасная идея – и для страны полезная, и вполне реализуемая, и росту рейтинга поспособствует… Ну почему же проект не запустить?.. И человек сведущий поведал мне весть, повергшую в печаль и скорбь вселенскую: хороша идея, и президент о ней знает, и ее реализация рейтинг бы его повысила… Но! Нет у вождя нации возможности и времени претворить ее в жизнь. - Но как же, пусть поручит толковому менеджеру, есть ведь команда из надежных людей… - Никак нельзя перепоручать работу. Если он САМ не контролирует проект – значит тот непременно провалится!
Нарко
19. 11. 2024 | 12:06 , Олег Єльцов, ТЕМА
У Древній Греції вино розбавляли водою. Лише «особи похилого віку», за тодішніми мірками – від 35-40 років, вживали не розбавлене. Річ в тім, що людина, її особистість – це не просто мозок із переплетінням нейронних зв’язків. Це так би мовити – наш процесор. А на нього без зупинки ллється всіляка «хімія» - гормони. Саме вони визначають роботу центрального процесору та ті команди, які від нього походять. Саме тому за тих самих обставин та сама людина ухвалює протилежні рішення – в залежності від кількості та якості гормонів, щойно «вколотих» в організм.
Кущ в кустах
14. 11. 2024 | 11:11 , Олег Ельцов. ТЕМА
В стране полно экономических чревовещателей, предсказавших скорую смерть россии, падение рубля и прочие экономические катаклизмы в стане врага. Их голоса звучат все тише, а результаты противостояния Украины и Запада рашистам и их союзникам все неоднозначней.
Все дружно выпили и закурили
12. 11. 2024 | 09:58 , Олег Ельцов. ТЕМА
Невооруженным взглядом видно, что всемирная борьба с курением и алкоголем в кинематографе провалилась. В новых фильмах актеры пыхтят как паровозы и с удовольствием пьют – преимущественно пиво и виски (эти напитки, кстати, можно успешно совмещать). Курят не только табак, как в кино 60-70-х, но и траву.
Убийственные эксперименты
10. 11. 2024 | 11:41 , ТЕМА
В Киеве – выставка World Press Photo. Долгие годы это было фотособытием №1 в мире, чего не скажешь про Украину. Признаемся: фотография – не в приоритете украинских ценителей прекрасного. Вот и на этот раз: выставочный зал «Довженко центра» вечером в пятницу фактически пуст.
22 ноября 2024
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»