Ядерный опрос 22 ноября 2024 | 15:32 , Олег Ельцов. ТЕМА распечатать [0] комментарии [0] По поводу недавнего удара по Днепру настроения украинских медиа однозначны: нас не сломить, путин зассыт (кстати, он вам лично рассказывал? – поделитесь источником уверенности), имеем право – и будем бить по раше из чего попало (о праве силы врага против нашего права на защиту предпочитают не упоминать). Подобные настроения братьев по перу в общем-то объяснимы: пиши про несгибаемый дух и героизм, про битву до победного конца, о том, что использовать ЯО путину запретили Китай и Индия (а что он им ответил – кто-то слышал?..) – будешь читаем и уважаем. В противном случае – ничего кроме обвинений в распространении пораженческих настроений и работе на Кремль.

Одним словом, с писателями все понятно. Меня больше интересует мнение читателей. Но как его узнаешь, коль они ничего не пишут кроме матюков в комментах? Тут нам поможет удивительная наука социология. Правда, по мнению социолога, политолога и просто умного человека Виктора Небоженко, все нынешние соцопросы гроша ломаного не стоят – в военную годину корректно провести соцопрос не представляется возможным. Как узнать мнение бойцов в окопах, как распросить деда, сидящего с бабой и котом в подвале под обстрелами, как дозвониться до миллионов сограждан, раскиданных по всему миру?.. Поэтому следует подбирать фокус-группы, которые возможно охватить. Вот я и предлагаю изучить мнение населения крупных городов Украины, которые потенциально рискуют оказаться в эпицентре ядерного удара. Выбрать такие города не представляет проблемы. Исходим из того, что враг вряд ли будет бить по Чернигову и Сумам, дабы ядерное облако не накрыло ростериторию. На западных границах тоже должны спать спокойно: зачем рашистам второй – европейский - фронт. Прифронтовые города также исключаем: от взрыва могут пострадать не только украинцы, но и войска оккупантов. Таким образом приходим к выводу, что ядерный удар наиболее актуален для мирного населения в центральной части Украины. Смотрим на карту и перечисляем потенциальные точка удара: Киев, Винница, Умань, Днепр, Кременчуг, Житомир, Черкассы, Полтава… Интересно бы узнать результаты опроса населения этих городов про политику игнорирования угроз врага нанести ядерный удар. Удивляюсь: почему до сих пор до этого не додумался ни один грантовый фонд, который привычно пуляет миллионы на бесконечные опросы про отношение к ЛГБТ, про защиту животных и пытки в полиции. Где вообще голоса правозащитников: кто-то из них высказался о позиции Банковой «путин зассыт ударить ядеркой»? Ребята, если путин вдруг не зассыт, то в ядерный пепел превратятся и горяче любимые вами ЛГБТ+, и хомячки с собачками, да и сами вы со своими правозащитными фондами. Но давайте помечтаем. Допустим, кто-то рискнет провести такой опрос. Тут ведь что еще важно: правильно сформулировать вопросы и правильно их задать. Дабы не быть голословным, предлагаю примерный перечень этих вопросов. Прежде всего интервьюер должен установить контакт с опрашиваемым, что исключит ложные ответы. Начать можно примерно так. - Ну что, мирняк: из спортзала вышел, девку в кабаке снял, инвалидность купил, от армии закосячил?! Можешь не отвечать – на эту тему мы с тобой другой опрос проведем. Сейчас будешь четко отвечать на мои вопросы. Не юлить, глаз не отводить! Считаете ли вы, что Украине следует игнорировать угрозы врага нанести ядерный удар по нашей территории? Или проще говоря: путин точно зассыт? Если бы вы знали, что путин не зассыт, готовы и дальше бить ракетами западного производства по ростерритории? Вы уверены, что удары ракетами средней дальности западного производства по территории врага гарантируют перелом в войне? Вам известно количество таких ракет, переданных ВСУ? Как бы изменилось ваше мнение, если бы по территории общего врага били с территории стран-производителей ракет, а не с украинской территории? Вы согласны проверить зассыт путин или нет, зная, что ядерный удар будет нанесен именно по вашему городу и он будет в десятки раз сильнее «Малыша», сброшенного США на Японию, что с большой долей вероятности гарантирует смерть вам или вашим близким? Если предположить, что из членов вашей семьи в результате ядерного удара погибнет только один человек, вы готовы проверить: зассыт путин или нет? А если погибнет двое\трое\сгорят к хренам все? Как вы считаете: Владимир Пу е*нулся водиночку или за компанию с Вовой Зе? Как вы считаете: Вова Зе думает о безопасности вас и ваших близких или только о том, как он смотрится на экране в футболочке цвета хакки? Как вы считаете: если Пу не зассыт, что еще может сделать Зе, чтобы доказать, что он круче и незламнее? - В глаза смотри, сука! Я сказал – отвечать четко, не заикаться! Мы благодарим вас за время, уделенное ответам на наши вопросы.



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