РИА-новости сообщает о смерти драгдилера в Украине

29 декабря 2024 | 21:32

Экс-футболист сборной России Алексей Бугаев погиб в зоне СВО, сообщил футбольный агент Антон Смирнов.

Бугаев планировал отправиться в зону боевых действий после того, как в сентябре был осужден на 9,5 лет колонии строгого режима по делу о попытке сбыта наркотиков.

Он выступал за московские "Торпедо" и "Локомотив", "Томь" и "Краснодар". В активе защитника семь матчей за сборную России, в том числе два - на чемпионате Европы 2004 года. Спортивную карьеру Бугаев завершил в 29 лет в 2010 году.

РИАН