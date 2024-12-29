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РИА-новости сообщает о смерти драгдилера в Украине
29 декабря 2024 | 21:32
Экс-футболист сборной России Алексей Бугаев погиб в зоне СВО, сообщил футбольный агент Антон Смирнов.
Бугаев планировал отправиться в зону боевых действий после того, как в сентябре был осужден на 9,5 лет колонии строгого режима по делу о попытке сбыта наркотиков.
Он выступал за московские "Торпедо" и "Локомотив", "Томь" и "Краснодар". В активе защитника семь матчей за сборную России, в том числе два - на чемпионате Европы 2004 года. Спортивную карьеру Бугаев завершил в 29 лет в 2010 году.
РИАН
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