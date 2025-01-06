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Мовний талібан без срачу й громадянської війни
06 января 2025 | 13:19 , Олег Єльцов, ТЕМА
Завжди вважав Юрія Романенка розумником, а тепер за моїм рецтингом він в категорії геніїв. Недобавно підслухав на його ютюб-каналі безмежно креативну ідею, яка врятує українську націю. Отже, за Романенком аби припинити обридлі мовні срачі, які поховають нашу славну Україну, треба на території держави утворити щось на кшталт резервації для прихильників чистоти мови й нації. За класифікацією Романенка – мовний талібан.
Ідея проста й креативна. Пояснюю: світом рухає конкуренція. Україна – строката й різноманітна. А оскільки фактично кожен українець володіє ворожою мовою й не кожен володіє державною, то існує безліч поглядів на те, до якого ступеню дозволяти використання мови окупанта на українських теренах. Там, де різмаїття думок – там конкуренція й розвиток. Саме тому Романенко пропонує виділити для затятих адептів мовної чистоти один з українських регіонів, аби послідовники пані Фаріон довели на практиці, що саме їхні ідеї чистоти мови, віри й нації – переможні.
Решта – всілякі там Одеса, Київ, Харків або Черкаси житимуть за нинішніми законами країни: за бажанням залишатимуть погруддя Пушкіну, встановлюватимуть де захочуть Хануку, розмовлятимуть на вулиці англійською, російською, суржиком й навіть на ідіш. Отже, матимемо наочну конкуренцію світоглядних ідей. Ну це ж логічно, га?
На думку Романенка для єднання послідовників мовного талібану ідеально підійде Івано-Франківськ. Тамтешній мер-свободівець Руслан Марцінків – завзятий борець з російськомовними. Це він запроваджував мовні патрулі аби перевіряти приїжджих (себто – переміщених осіб з окупованих територій на Сході), це він прагнув депортувати ромів з підлеглих територій…
Тож – камон, гайз! Не стримуйте себе - перевірте все на практиці. Робимо поправки до Конституії, надаємо Франику федерального статусу, туди переїджають прихильники ідей чистоти нації. Далі просто: скажімо з 1 січня на всіх трасах – блок-пости. В тебе перевіряють: чи не народився часом у Московії чи, борони боже – в Африці. Просять сказати «паляниця», цікавляться коли слід казати «на протязі», а коли «протягом». Пардон, із останнім можуть бути проблеми, бо тоді половина щирих українців й жоден з українських президентів на територію рафінованої укрмови не пропустять. Тест пройшов – велкам ту мовний талібан!
На території резервації, ясна річ, все має бути саме так, як мріє Марцінків. Всі люди чемні, розмовляють чистою українською. За суржик – десять ударів палками, за росмову – на яму. Ніхто не паркується на тротуарі, не лається, не бреше й не краде, навіть в мерії. Роми, геї, повії, безхатченки й панки – геть за межі райської резервації. Щоправда, може виникнути міжнародний скандал: хто ж захоче добровільно приймати таку силу-силенну асоціального елементу? Скажімо, в ЄС чиало ромів перебралися до Словаччини. Але за це країна отримує чималі кошти на утримання цих панів: на будівництво селищ для компактного проживання, надання харчови талонів й медобсуговування... Марцінків може обрати бюджетний варіант: збудує концтабори й направить туди усіх цих покидьків на трудове перевиховання.
А тим часом решта України житиме за нинішньою конституцією без мовних патрулів із ромами та російськомовними. Гадаю, пару років вистачить для перевірки життєздатності ідей однодумців Марцінківа. Й раптом за цей час Івано-Франківськ перетвориться на Нью-Рим та Берлін, туди потягнуться інвестори й робітники, що опанували українську, тоді й решта України радо долучиться до мовної талібанщини – без срачів в соцмережах й громадянської війни.
Бонусом ми отримаємо потенційного президента України Марцінківа, який вратує українську націю від занепаду.
А якщо раптом експеримент провалиться (в що ми, звісно, не віримо), тоді доведеться висувати в президенти Романенка, хоча він не співак й навіть не футболіст.
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