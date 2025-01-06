Мовний талібан без срачу й громадянської війни

Ідея проста й креативна. Пояснюю: світом рухає конкуренція. Україна – строката й різноманітна. А оскільки фактично кожен українець володіє ворожою мовою й не кожен володіє державною, то існує безліч поглядів на те, до якого ступеню дозволяти використання мови окупанта на українських теренах. Там, де різмаїття думок – там конкуренція й розвиток. Саме тому Романенко пропонує виділити для затятих адептів мовної чистоти один з українських регіонів, аби послідовники пані Фаріон довели на практиці, що саме їхні ідеї чистоти мови, віри й нації – переможні.

Ідея проста й креативна. Пояснюю: світом рухає конкуренція. Україна – строката й різноманітна. А оскільки фактично кожен українець володіє ворожою мовою й не кожен володіє державною, то існує безліч поглядів на те, до якого ступеню дозволяти використання мови окупанта на українських теренах. Там, де різмаїття думок – там конкуренція й розвиток. Саме тому Романенко пропонує виділити для затятих адептів мовної чистоти один з українських регіонів, аби послідовники пані Фаріон довели на практиці, що саме їхні ідеї чистоти мови, віри й нації – переможні.

Решта – всілякі там Одеса, Київ, Харків або Черкаси житимуть за нинішніми законами країни: за бажанням залишатимуть погруддя Пушкіну, встановлюватимуть де захочуть Хануку, розмовлятимуть на вулиці англійською, російською, суржиком й навіть на ідіш. Отже, матимемо наочну конкуренцію світоглядних ідей. Ну це ж логічно, га?

На думку Романенка для єднання послідовників мовного талібану ідеально підійде Івано-Франківськ. Тамтешній мер-свободівець Руслан Марцінків – завзятий борець з російськомовними. Це він запроваджував мовні патрулі аби перевіряти приїжджих (себто – переміщених осіб з окупованих територій на Сході), це він прагнув депортувати ромів з підлеглих територій…

Тож – камон, гайз! Не стримуйте себе - перевірте все на практиці. Робимо поправки до Конституії, надаємо Франику федерального статусу, туди переїджають прихильники ідей чистоти нації. Далі просто: скажімо з 1 січня на всіх трасах – блок-пости. В тебе перевіряють: чи не народився часом у Московії чи, борони боже – в Африці. Просять сказати «паляниця», цікавляться коли слід казати «на протязі», а коли «протягом». Пардон, із останнім можуть бути проблеми, бо тоді половина щирих українців й жоден з українських президентів на територію рафінованої укрмови не пропустять. Тест пройшов – велкам ту мовний талібан!

На території резервації, ясна річ, все має бути саме так, як мріє Марцінків. Всі люди чемні, розмовляють чистою українською. За суржик – десять ударів палками, за росмову – на яму. Ніхто не паркується на тротуарі, не лається, не бреше й не краде, навіть в мерії. Роми, геї, повії, безхатченки й панки – геть за межі райської резервації. Щоправда, може виникнути міжнародний скандал: хто ж захоче добровільно приймати таку силу-силенну асоціального елементу? Скажімо, в ЄС чиало ромів перебралися до Словаччини. Але за це країна отримує чималі кошти на утримання цих панів: на будівництво селищ для компактного проживання, надання харчови талонів й медобсуговування... Марцінків може обрати бюджетний варіант: збудує концтабори й направить туди усіх цих покидьків на трудове перевиховання.

А тим часом решта України житиме за нинішньою конституцією без мовних патрулів із ромами та російськомовними. Гадаю, пару років вистачить для перевірки життєздатності ідей однодумців Марцінківа. Й раптом за цей час Івано-Франківськ перетвориться на Нью-Рим та Берлін, туди потягнуться інвестори й робітники, що опанували українську, тоді й решта України радо долучиться до мовної талібанщини – без срачів в соцмережах й громадянської війни.

Бонусом ми отримаємо потенційного президента України Марцінківа, який вратує українську націю від занепаду.

А якщо раптом експеримент провалиться (в що ми, звісно, не віримо), тоді доведеться висувати в президенти Романенка, хоча він не співак й навіть не футболіст.