Erhfbyws djjhe;fn CIF

ТЕМА

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15 марта 2025 | 16:17

Две компании из Украины сделают прототипы дронов для США – что сейчас известно о проекте ARTEMIS/


Соединенные Штаты в прошлом году объявили об амбициозном проекте ARTEMIS, цель которого - получить недорогие ударные дроны, которые могли бы поражать цели на сотни километров.
Defense Express



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