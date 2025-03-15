Erhfbyws djjhe;fn CIF

Соединенные Штаты в прошлом году объявили об амбициозном проекте ARTEMIS, цель которого - получить недорогие ударные дроны, которые могли бы поражать цели на сотни километров. Defense Express

Две компании из Украины сделают прототипы дронов для США – что сейчас известно о проекте ARTEMIS/