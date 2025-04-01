Про жадного Трампа

Итак, в чем причина жуткой скаредности Трампа – президента одной из богатейших стран мира, а по некоторым прикидкам – самой богатой. Напомню, кстати, в структуре экономики США до 80% занимает сфера услуг. Трамп разрывает давние связи с Европой, пугает Гренландию, Канаду (Панама уже напугалась и стоит на задних лапках). Трамп предъявляет финансовые претензии к Южной Корее и Японии. На первый взгляд – нелогично ссориться с ближайшими партнерами. Но если задуматься – у США нет выбора. От роли мирового гегемона они отказываются вынуждено: у атамана нет золотого запаса (с) вести войнушки по всему миру, карать огнем и мечем зловредных диктаторов…

Итак, в чем причина жуткой скаредности Трампа – президента одной из богатейших стран мира, а по некоторым прикидкам – самой богатой. Напомню, кстати, в структуре экономики США до 80% занимает сфера услуг. Трамп разрывает давние связи с Европой, пугает Гренландию, Канаду (Панама уже напугалась и стоит на задних лапках). Трамп предъявляет финансовые претензии к Южной Корее и Японии. На первый взгляд – нелогично ссориться с ближайшими партнерами. Но если задуматься – у США нет выбора. От роли мирового гегемона они отказываются вынуждено: у атамана нет золотого запаса (с) вести войнушки по всему миру, карать огнем и мечем зловредных диктаторов…

Виной всему – экономика, базис, как учили Адам Смит и Карл Маркс. Изучаем цифры роста и объемов ВВП стран мира и все становится очевидным. США уже не может единолично диктовать правила игры: Китай вырывается вперед и очень скоро роль США померкнет в тени китайского гиганта. Самое худшее случится, если США попытаются отстоять то, что они стремительно и неумолимо теряют – роль мирового лидера.

Вот Европа, кажется, поступила мудро: признала неизбежное, смирилась с фантомными болями утерянного в ходе двух мировых войн величия, не рвется отвоевывать былую роль, все хуже работает, все больше отдыхает, неспешно пьет кофе с круассанами. Тем самым заслуживает соответствующее отношение, недавно оглашенное вициком Венсом. Европейцы всплакнули. А чего они ожидали: не хочешь развивать ВПК, тратя львиную часть бюджета на социалку и провоцируя россию на агрессию – получи «неуд» в дневник.

США еще по инерции грозит всем пальчиком, но их все меньше боятся, особенно в стане заклятых врагов. О, диво: вопреки многолетним санкциям северокорейцы не только запускают ракеты, но и снабжают вооружениями и живой силой (достаточно боевой к тому же) воюющую россию. Микроскопические иранские прокси – хуситы, блокируют морское судоходство и имеют наглость атаковать ракетами американский авианосец. И после серии ударов по их базам продолжают пулять ракеты по устрашающему плавсредству ВМС США. Трамп грозит Ирану всеми возможными карами, но аятоллы в ответ заявляют, что их ракетные установки заряжены и выведены на боевое дежурство. США дернется – Иран ответит.

И это еще дело не дошло до борьбы за Тайвань…

Трамп начал свое возвращение в Белый дом с унизительного подхалимажа путину. В ответ получил обещание прекратить обстрелы Украины, которые Кремль, кажется не собирается выполнять. Трамп начинает жалобного подскуливать и намекать на возможные санкции против российской углеводородицы. Но путин тоже не намерен пугаться. По терминологии Трампа, у друга-Вовы на руках пара козырей: мощнейший ядерный арсенал с имиджем «отморозка». А еще есть нефтегазовый миллиард: примерно столько получает россия ежедневно от экспорта углеводородов (меня можно поправить на пару-сотню миллионов, но принципиально это картины не меняет). С такими деньжищами никакие угрозы не страшны: хватит на долгие годы войны, на скупку вооружений по всему миру, на найм сброда в армию, на поддержание сносных условий жизни электората.

Наверное, путина может напугать перспектива увеличения военных поставок Украине, но Трамп напротив демонстрирует готовность полностью прекратить нам военную помощь. А если и сохранить, то лишь по дурному прайсу – в обмен на всю экономику истекающей кровью Украины. А все потому, что доля США в мировом ВВП неудержимо падает: глобальный Юг рулит и перспективы западной демократии в общем-то отчетливо просматриваются: американцы не прочь пополнить собственные арсеналы.

Для Украины все это – одна большая печальная новость. Раздаются призывы крепить единство с Европой, теперь это наш главный партнер. Но дела у партнера аховые. Экономика практически остановила рост. Переход с российского газа на дорогой американский бьет по конкурентоспособности европейских товаров и уже поговаривают о возобновлении поставок по «Северным потокам». И, скорее всего, возобновят, потому что избиратель требует своего утреннего круассана и не желает отказываться от социальной помощи циклопических размеров. Кроме похлопываний по плечу украинских воинов, по гамбургскому счету ЕС нечего нам дать. Они практически не развивают собственное ВПК даже на протяжении трех последних лет, когда четко обрисовалась перспектива захвата Украины и продолжения экспансии на членов НАТО.

Украина настойчиво рвется в НАТО, которое разваливается на глазах. США прекратили почти единоличное содержание организации. А если вдруг из нее выскочит Турция, которая составляет до трети всей мощи НАТО, то ее можно закрывать. И крайне сомнительно, что некогда грозный блок впишется за мелкие страны Балтии, которые стоят первыми в очереди после прекращения боевых действий в Украине.

Тут можно долго петь душеспасительные мантры про 2-3 недели, про черных лебедей и некие подковерные договоренности, но калькулятор настраивает на пессимистический лад: США сдулись и заползают в свою раковину, некогда могущественная Европа превратилась в территорию-музей, пространство милых кафешек, марин и салонов красоты. Там почти не осталось бойцов – европейские армии микроскопические.

Наши стратегические и перспективные партнеры – малочисленные страны Балтии, стремительно развивающаяся и вооружающаяся Польша и уже вооруженная Турция. Тут требуются недюжинные дипломатические таланты, чтобы крепить с ними связи, заключать союзы, объединяться против россии. Но кто у нас будет это делать? В стране не отыскать толкового сварщика и токаря, не говоря уж про дипломата. Развалили все к чертовой матери, надеясь на партнеров. Но партнеры устали и обеднели - им не до нас, а враги крепчают…