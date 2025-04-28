"Чехи" в городе!

28 апреля 2025 | 00:52

Продолжаем публиковать выдержки из книги "Лихие 90-е. Войны УБОП Киева". Сегодня - один из эпизодов деятельности чеченской ОПГ на территории украинской столицы, лидер которой лишился жизни в столице российской.

Вспоминает экс-начальник международного отдела УБОР Киева, генерал Владимир Дахновский:

Первая чеченская война стала причиной появления в Украине чеченцев: Кучма признал их беженцами и открыл двери страны: к нам за короткий срок приехало 200.000 чеченцев: стариков, женщин, детей, здоровых молодых мужчин, зачастую с боевым опытом, оружием и “мерседесами”. К тому времени в Киеве уже была довольно сильная чеченская община. Наиболее мощная группа Асмана работала с Авдышевым и Савлоховым.

Подтянувшись в Украину, беженцы начались делиться на тейпы: так происходит всегда, если число чеченцев превышает некую критическую массу. В Киеве стараниями УБОПа их в конце-концов выбили, а в Одессе они закрепились - уже после второй чеченской войны. Во Вторую чеченскую кольцо вокруг Чечни было плотнее, вырваться из него оказалось сложнее, потому поток беженцев в Украину был много меньше. Преимущественно они оседали в Крыму и Одессе. Одесса может благодарить за это тогдашнее городское руководство и УНА-УНСО, бойцы которого с одной стороны завели деловые связи в ходе боевых действий в Чечене, с другой - с руководством Одессы.

Чеченцы не селятся как пчелы роями, они – как блохи: жменя здесь, жменя там. ОПГ формируются на тейповой основе: в Украине действовало до 15 серьезных чеченских групп. Наркоман Суворов взял на себя около 20 убийств боевых сыновей кавказских гор: среди них - Тимур Савлохов, видные чеченцы – якобы за нанесенное однажды оскорбление. Это был блеф оперов угрозыска…

Родственник кандидата в президенты России и его прокурорская подельница

Рассказывает Владимир Дахновский:

1994 год. В городе участились случаи захвата заложников из числа арабов-контрабандистов. Ко мне обратился сотрудник СБУ, раздобывший информацию, где фигурировали чеченцы, которыми я занимался. Мы начали сотрудничать со спецслужбой, работать с потерпевшими. В деле фигурировал разбой на квартире, откуда все вынесли, а что не вынесли - переломали. При этом похитили троих арабов и сообщили близким, чтобы готовили деньги для перевода в США. Мы заподозрили группу Аслаханова, которая работала по контрабандистам на территории всего СНГ, в Европе и США.

Заложников держали на базе отдыха в Леточках, что на Десне под Киевом. Мы узнали об этом после того, как заложникам удалось ненадолго вырваться из заточения и позвонить от какого-то сторожа. Арабы ничего не понимали: где они находятся, чего от них хотят, успели сообщить своим: «Сторож говорит «Леточки».

Мы во время звонка сидели в офисе у арабов. Я тут же позвал сторожа и узнал где он находится. Срочно едем туда, берем под охрану заложников. На базе, где удерживали заложников, обнаруживаем двух спящих бойцов. Они успели отзвониться своим старшим, сообщить о побеге.

Наши рации не добивали из Леток до базы, мобилок тогда еще не было. На трассе, когда мы возвращались в город, появляется связь и мы узнаем от СБУ-шника, которого оставили на въезде в Леточки: БМВ и джип чеченов на огромной скорости свернули с трассы на Леточки. Со мной в салоне был “соколенок” в форме. Он остановил случайную фуру и перекрыл дорогу. БМВ мы задержали, а джип объехал фуру по обочине и пошел на базу. Арабы-заложники, ехавшие с нами, в шоке: фуры, автоматные очереди, джипы… В БМВ было пять человек, но главарей среди них не оказалось.

У нас были разбитые “Жигули”. Поменяли их на БМВ чеченов, посадили вперед смуглого соколенка и смуглого капитана “Сокола” Сергея Кокоева. Сзади - Дахновский с Шевчуком. Поехали в Бровары, покрутились под кафе, в котором была база этих чеченов. И там мы заметили какую-то стрелу. Чечены нас увидели, замахали руками. Раз зовут - надо ехать: резко развернулись и въехали прямо между БМВ и джипом. БМВ уехал, едва мы подъехали. «Чехи» открыли огонь. Я прострелил им колесо, но они начали уезжать. Среди беглецов был Аслаханов. Его спас зеленый “Москвич”, который перекрыл его машину при погоне: я не мог стрелять.

Загнали их через частный сектор за Бровары. Аслаханов и еще один чеченец убежали, двоих мы поймали. Аслаханова объявили в розыск, часть его людей закрыли.

Это была очень мобильная группа: в случае малейшей опасности они мигрировали то в Белорусь, то в Якутию, то в Италию...

Охотимся на Аслаханова. Узнаю, что он со своей группой в 15 человек выехал в Италию – не отдыхать, а «работать». Там у него возник конфликт с албанской группировкой. Даю в Италию информацию, полиция оперативно сработала и взяла чеченских визитеров с целым арсеналом в то самое время, когда они ехали на войну с албанцами на четырех 600-х мерседесах. У каждого - автомат, пистолет и граната. Аслаханов с подельниками просидели в итальянских застенках полгода, но нам их не выдавали, потому что они были гражданами России. Дальше подключились серьезные люди. Двоюродный брат Саида Аслаханова Умар Джебраилов (экс-кандидат в Президенты России), хозяин “Рэдиссон-славянской”, очень богатый и влиятельный человек. Одним словом, в Италии Аслаханов был для нас потерян.

В свое время Аслаханов сидел в Тольятти и контролировал у Березовского весь АвтоВАЗ. Брат Умар вытянул его оттуда и он начал ворочать делами по всей России. Они выдернули одного из лидеров казанской ОПГ и скрытно привезли его на самолете в Украину. Это был заложник. Здесь его “опустили”, засняв процесс на видео. В тот же период Аслаханов совершил несколько набегов в Украину и зацепился за миллион долларов с Кадыровым (Онищенко). Кадыров - бывший бригадир Киселя (кличка «Тюбетейка»), чей отец был начальником киевского СИЗО. Кадыров закончил киевское военное училище КВИРТУ, а у Киселя отвечал за контроль Владимирского рынка. Стрела Аслаханова с Кадыровым состоялась в кафе «Одесса» поблизости Владимирского рынка. Потом чечен поймал Кадырова под стволы. Все было очень серьезно: группа Аслаханова была очень серьезной - по сравнению с ней остальные чеченские ОПГ в Украине были пионерами.

Этим делом занимался 7 - бандитский отдел УБОП. «Седьмые» освободили казанского бизнесюка, половили бандитов и «приняли» Аслаханова, который приехал из России и попал в засаду УБОПа.

Ему вменили эпизод с Кадыровым, а также по заяве сына Щербаня обвинили в хищениях нефти. Когда Аслаханов сидел в СИЗО, мы трое суток искали для опознания похожих на него троих лысых мужиков с бородой.

На этот раз Аслаханов плотно грузился и спасать его приехал Рамзан Джебраилов-его двоюродный брат и родной брат Умара Джебраилова. С группой вооруженных бойцов он пытался отбить Кадырова, которого охранял «Титан», у бойцов которого тоже имелось оружие. Но, почуяв реальную угрозу, титановские супермены, наряженные в крутую амуницию, обвешенные модными и дорогими автоматами, тяжело дыша прибежали в УБОП. Простые УБОПовские парни из 8-го отдела в джинсах-варенках организовали перехват и задержали бойцов Джебраилова. Оружия у них не нашли. За неповиновение законным требованиям милиции Рамазану и его бойцам выписали все, что могли - админарест на десять суток.

Дальше дело приобрело пикантный оборот. Ко мне в кабинет пришла сотрудница прокуратуры города – целый начальник отдела. Она едва не ногой открыла дверь, когда у нас проходило совещание. Это не понравилось ни мне, ни присутствовавшим операм.

Прокурорская дама высказала неудовольствие задержанием Рамзана Джебраилова, потребовала его записную книжку и мобильный телефон. Формально она имела на это право, поэтому я потребовал расписку. Получив ее, выдал желаемое.

Отсидев десять суток, Рамзан освободился в 8 вечера. Прокурорская дама встречала его под ИВС и передала его телефон с которого в 20.05 Рамзан набрал Кадырова и сказал всего два слова: «Ты труп». А уже в 22.00 в подтверждение серьезности угроз расстреляли друзей Кадырова: чету Глушко и еще одну супружескую пару, которые отдыхали на его бывшей яхте. Глушко внешне был похож на Кадырова, у которого он только что купил яхту. Вероятно их просто перепутали. А через 50 минут после убийства Джебраилов с бойцами пересекли границу Украины в Черниговской области.

Утром начальник УБОП Булкат вызвал меня в свой кабинет. Там находился зампрокурора города. Булкат спросил: «Телефон был у тебя?» “Да”. “А как могло случиться, что Рамзан освободился в 20.00, а в 20.05 звонил по телефону, который находился у тебя?” Я объяснил. Прокурорский ехидно спрашивает: «Может и расписка у тебя есть?» Я выложил ее на стол. В результате возбудили дело, провели обыски у прокурорской дамы. В дальнейшем установили, что она сожительствовала с одним из чеченов. Ее арестовали.