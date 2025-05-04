Про физиков, лириков и нашу войну

04 мая 2025 | 21:03 , Иван Степанов

Гуманитарии захватили информпространство. Думаю, 95% говорунов в эфирах – люди с дипломами гуманитарных факультетов. В лучшем случае они изучали бессмертное учение Маркса, гласящее, что экономика – это базис, на котором зиждятся все общественные отношения. Правда, Маркс был пьяницей и раздолбаем, который попивая на деньги Энгельса компилировал учения Адама Смита и Давида Рикардо. Но, вероятно нынешние лидеры мнений плохо учились и плохо усвоили политэкономию. Теперь они неутомимо несут в эфирах пургу, замешанную на бесконечных предчувствиях и лозунгах, под которыми – ни йоты экономического расчета.

Сегодня все дружно бросились обсуждать договор между Украиной и США о разработке неких природных богатств. Караул, родину продают проклятым эксплуататорам! Пардон, мы столько лет мечтали о плане Маршалла для Украины, но никто о нем сегодня не вспоминает. Может это – оно самое? Да, половину придется отдавать. Но сами-то не можем, да и денег нет. Так что ж не устраивает? А черт его знает, вопит пропагандисты-гуманитарии.

Есть подозрение, что на сытном Западе, куда мы так рвемся, гуманитариям отводится куда более скромное место. Там народ настроен прагматично: если избрана цель, то следует просчитать сколько она будет стоить, есть ли на это ресурсы? Никакой гуманитарной лирики. Меня всегда удивляло в западных фильмах и книжках про войну постоянное упоминание ресурсов. Если нужно спасать подразделение, оказавшееся в окружении, непременно штабной генерал упомянет, что у него столько-то ресурсов (бойцов, вертолетов, боекомплекта…) для организации миссии по спасению. Во всех советских фильмах – сплошной героизм без ресурсной подоплеки. Нужно отбить у врага высотку – и Матросов героически закрывает грудью амбразуру вражеского дзота: высотка наша! Хоть кто-то задумался: как физически можно завалить телом амбразуру, перекрыв пулеметный огонь? Хоть фотографии этих дзотов посмотрите… А как 27 памфиловцев могли защитить многомиллионную Москву? СССР вооружило их сталинским вундерваффе? Нет, они силой советского духа танки останавливали…

Эта любовь необразованных к мифам жива и ныне. Московские пропагандисты ежедневно продуцируют новые подвиги алкашни, отправившейся за деньги убивать украинцев. У нас – свои мифы позабористее вражеских. Помнится, в начале войны каждый украинец мечтал об израильском «Железном куполе», который накроет огромные украинские территории. Но даже маленький и богатый Израиль не смог им защититься от самопальных арабских ракет, отнюдь не баллистических. И система оказалась слишком дорогой даже для богатых израильтян. А по нашим необъятным просторам ежедневно стреляют не ракетками из водопроводных труб, а баллистикой и сверхзвуковыми «Кинжалами». Нет проблем, восклицает вождь нации, и просит у щедрого Запада «Пэтриоты». Правда, чтобы защитить ими украинское небо, потребуются десятки таких систем. Это сотни миллиардов долларов. Где ж их взять-то? Запад должен дать! Ну дали восемь комплексов – больше нету, самим мало, тут война с Китаем на носу. «Пэтриот» - для богатых. И эти богатые выстроились в очередь на десять лет в ожидании когда им их произведут и продадут. Но Зеленский не унимается: дайте хоть еще парочку. ОК, сказал Трамп, что-то дадим, но за деньги. Сейчас у вас, конечно, денег нет – вернут ваши дети, мы это в договоре по разработке ваших недр запишем.

Стоимость вундерваффе «Томагавк» подскочила с 4 до 12 миллионов долларов за одну ракету. Объемы годового производства – 50 штук. На обеспечение безопасности судоходства от происков диких хуситов американцы отстреляли 200 дорогущих ракет морского базирования. Тамошние эксперты бьют в набат: караул, нам это не по карману! Напомню: речь идет о самой богатой стране мира.

На эту тему у Юрия Романенко был эфир с технически грамотным человеком, которого наверняка научили в военном училище готовить технические обоснования проектов – экспертом «Дефенс экспресс» Иваном Киричевским. Человек на пальцах поясняет: «расходники» к «Пэтриот» и прочим западным ракетным системам очень дороги, а их производство очень скромное. Ракеты к нашим советским комплексам закончились. Ведущий за весь эфир так и не поинтересовался: где взять деньги на все это дефицитное богатство? Бесплатно уже никто не хочет давать.

Страной, очевидно, тоже правят гуманитарии. Дайте бизнес-план войны, покажите за счет чего вы собираетесь вооружаться и воевать? Амбразуры грудью закрывать? Где взять ресурсы стране, которая еще до войны была самой неэффективной в Европе с самым низким ВВП на душу населения? Мы стали богаче, научились работать эффективнее, развили собственную оборонку? Оборонзаказ выполнен на 50%, все достижения оборонпрома – арест директора завода по производству мин, которые не летят и не взрываются.

Рашисты производят в год одних лишь «Искандеров» 700 штук, а еще всяческие экзотические «Кинжалы» и «Орешники». Не рассказывайте военные тайны, просто поясните: чем их сбивать – жилыми домами и производственными цехами? Приоткройте завесу плана победы над супостатом. Желательно, чтобы об этом сообщали не пропагандисты ОП и прочие гуманитарии, а те, кто способен свести дебет с кредитом. А пока что не крепнет подозрение, что это какой-то хитроумный план Кремля по уничтожению Украины и ее будущего. Не покидает ощущение, что под разговоры про незламнисть мы получим страну-банкрота, из которой убежит вся молодежь: ей не захочется платить по долгам навоевавших дедов.

Воевать следует не лозунгами, а с калькулятором в руках.