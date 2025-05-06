Шальные 90-е. Убийство Лейки: у Рыбки не оставалось выбора

1996 год. За вымогательство задержали бригадира Рыбки – Сергея Лейку. Он как раз только женился на модели Ире из Николаева. Сам Лейка из Шостки, где начинал промышлять на ниве сутенерства. До того, как обосноваться в Киеве, успел посидеть за решеткой по мелочи. Из Шостки на разборки в Киев наезжали его пацаны.

Было и обратное движение: рыбкинские от Лейки приехали в Шостку прибивать местный бизнес. Их приняли без испуга, постреляли: был труп. В Шостке Лейка не пользовался авторитетом, его там не восприняли за блатного.

Лейка был жестокий аморальный беспредельщик. Когда мы проводили у него обыск, нашли фотографии, на которых Лейка с братвой мочатся на терпил – “опускают”.

На зоне он почти не сидел, но ему там успело не понравиться. А когда мы его арестовали, и он понял, что светит срок, попросил у меня встречи. Мы держали его в Ирпене (часто пользовались ИВС области, чтобы ограничить ненужные контакты). Я приехал. Лейка: “Если отпустите меня на подписку (у него как раз жена собиралась рожать) я дам расклад по Рыбке”. Интригующее предложение! Но принятие таких решений - не мой уровень. Я доложил руководству и вскоре к Лейке приехал начальник ОБОП Николай Олегович Поддубный – они переговорили с глазу на глаз. А вскоре после этого мы вместе с операми из 8-го отдела (они приняли и покололи Олега ВДВ) приехали на Совское кладбище и выкопали тело бандита Груши, которого тайно захоронили рядом с могилой Пули по указанию Рыбки. Груша считался пропавшим без вести, хотя было известно, что его случайно подстрелил подельник-Олег ВДВ в ходе покушения на Вадика Павленко. Якобы заказ на убийство Павленко исходил от Рыбки, но мы этого так и не доказали.

Лейку выпустили из ИВС сразу после того, как откопали труп Груши. Рыбка сопоставил два факта: обнаружение трупа Груши с освобождением Лейки и догадался, что тот их сдал. Мы предложили его спрятать, но Лейка отказался, мол, сам разберется с Рыбой. И через три дня около Птичьего рынка его средь бела дня расстреливает Немержицкий по кличке Чепчик. Сержант ППС оказался свидетелем, погнался за киллером и ранил его в ногу.

В больнице Чепчик не дал показаний на Рыбку. Сказал: “Лейка меня как-то побил и я ему мстил”. Немержицкий сел, а Витя Рыбалко остался на свободе.

Рыбка позже в частном разговоре говорит мне: “А как бы ты на моем месте поступил? Лейка много знал, сдавал бы и дальше – ведь он же на подписке у вас был”.

Вспоминает генерал Владимир Дахновский, начальник международного отдела УБОП Киева:

«Рыбка был жестоким лидером, но в разговоре – душа человек. Не беспредельничал, жил по понятиям. Как-то в советские времена легенда угрозыска Борис Иванович Хряпа спросил Рыбалко: “Ты сколько краж делаешь за день?” Рыбка: “Бывает до девяти”. Хряпа: “Что ж ты творишь! Ты ж нам статистику портишь!” Рыбка прислушался к словам авторитетного опера и уехал воровать в Одессу.

Вообще, бригада Рыбки была очень интересной. Лидер – друг легендарного Пули: вместе воровали. Оба из военных семей, оба тренировались в клубе СКА. При Союзе милиция задержала Пулю с Рыбкой, их доставили в райотдел, но те умудрились выпрыгнуть из окна. При этом Рыба сломал ногу. Пуля не смог бросить друга - вернулся, тем самым подписав себе очередной приговор. Рыба не боялся камеры. Бесстрашный был. Характер закалил на зоне: в общей сложности провел там 16 лет.