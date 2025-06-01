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Трамп, китайский автопром и украинская война
01 июня 2025 | 14:39 , Олег Ельцов. ТЕМА
Минуло 20 лет и настал мой час менять авто. Как человек велосипедный я знал про авто две вещи: куда ехать на техобслуживание и сколько платить. Занявшись выбором молодой автосмены моему «Ниссану», нежданно стал знатоком авторынка и случайно присел на канал толкового парня, живущего десять лет в Китае и даже говорящем на местном наречии. Просмотр его роликов с тестами и обзорами китайского авторынка открыл мне тайну поведения Трампа, который сменил боевой настрой всемирного шерифа на позицию регионального менеджера. Спойлер: и правильно сделал.
«Китайцы перешли с трусов и носков к хайтеку!», «Передовые технологии автоиндустрии - у Китая, Европа и США – уже переферия», «Китай производит 80% солнечных батарей и свыше 70% аккумуляторов», «Традиционные лидеры авторынка терпят невосполнимое падение продаж, вынужден драматически снижать цены на китайском рынке, при этом китайский автопром наращивает продажи в разы»… Это все цитаты из обзоров автоэксперта Сергея Гилевича. Еще вчера я бы рассмеялся, услышав такое. Но посмотрев с десяток обзоров и сравнений вынужден согласиться.
В Китае автобум. Автопроизводители исчисляются десятками, авто клепают уже те, кто начинал с производства мобилок. Цены – от тысяч до сотен тысяч долларов. Восьмилетняя гарантия - не редкость. Модели обновляются 2-3 раза в год – за ними не поспеет ни один любитель апгрейда своей автоповозки на новейшую. Количество электронной начинки запредельное, по внешнему виду китайцы догоняют мировых лидеров. По качеству отделки и опциям за сопоставимую цену уверенно обогнали. Об этом свидетельствует даже отсталый украинский авторынок. Автолюбители при деньгах пересаживаются с мерседесов-БМВ на Зикр, китайские Хонды и прочие диковинки.
Я не рискнул покупать китайца по нескольким причинам: большинство авто попадают к нам по «серому импорту» - нет гарантийного обслуживания, локализации программного обеспечения. Случись большой дипломатический конфликт и по мановению руки компартии Китая весь технологичный китайавтопром в Украине окирпичится – в новеньких «Зикр» можно будет оборудовать курятник или выращивать грибы. Кроме того, довлеют шаблоны: китайское – значит второсортное, никогда китайское авто не достигнет уровня немецких, японских, американских автогигантов. Пугает китайский дизайн и оформление салона, ржавые корпуса всяческих «Chery» десятилетней давности.
Это все в прошлом, господа – двухсторонняя оцинковка кузова, ходовая и управляемость лучше, чем у «Мерса», «БМВ», «ВАГ». Дизайнер Хакан Саракоглу из «Порше» сегодня работает на «Chery». А «БМВ» в последних моделях ударился в дизайнерскую «цыганщину», близкую эстетике китайского покупателя. Секрет прост: Китай – один из главных рынков сбыта продукции мировых автогигантов.
Один лишь убийственный факт: в однотипных авто премиального сегмента китаец помимо массы преимуществ имеет регулировку высоты и выноса руля электрическую, а «Мерседес» - ручную-механическую. Как так? Секрет прост: микросхемы для этого механизма производит только Китай, раньше немцы их закупали. Сегодня в КНР бум автопрома – самим микросхем не хватает, поэтому экспорт запрещен. А европейцы наладить производство не в состоянии.
В сравнении «Теслы» и китайского конкурента, обнаруживается, что в салоне американца много меньше всяческих ручек и прочих приятных прибамбасов. При этом продукция Маска стоит дороже. Как так? Во-первых, производитель экономит на мелочах, во-вторых все эти прибамбасы производят на заводах в Китае и Вьетнаме. А если завтра китайский автопром надавит на вьетнамцев и те начнут работать на них, а не на Маска? «Тесле» придётся останавливать конвейер из-за отсутствия копеечной ручки в бардачке.
И все это Трамп хочет изменить, добиться производства пластиковых деталей и микросхем в США. Вперед! Только для начала выучи должное число инженеров, технологов, мастеров, токарей, построй заводы… Всем этим Азия занималась последние десятилетия: училась, строила, вкалывала как молотилка. «Золотой миллиард» почивал на лаврах, развивал мультикультурность, принимал беженцев, не приученных работать и пил кофе с круассаном. Собственно, в этом отношении Украина – стопроцентная, нет – двухсотпроцентная Европа.
Запад стал неконкурентноспособен. И хотя сегодня европейские автопроизводители еще держат цены на мировом рынке, то в Китае они тихой сапой, без рекламы существенно их снижают, дабы конкурировать с китайскими аналогами. Получается плохо.
Да и невозможно конкурировать с тем, кто производит уже не хуже, а зачастую лучше за меньший прайс. Европейцы с Трампом обвиняют КНР в демпинге, мол государство датирует национального производителя. Да, у китайцев очень много денег, они могут. Тем же самым под разным соусом занимались и западные правительства. Но тут Запад проиграет по умолчанию, ибо никогда себестоимость их продукции не опустится до уровня китайских аналогов. Причин несколько: в Китае значительно ниже стоимость рабочей силы, цена единицы товара ниже из-за грандиозных объемов производства, цена энергоносителей также значительно ниже. И тут дело не только в дешевом российском газе, который по прежнему течет и на европейский рынок, но по совсем другому прайсу. Китай в год строит свыше десятка атомных реакторов, он лидер по внедрению ВИЭ. А главное – производственный опыт «фабрики мира», которая впитала все лучшее из западных технологий, в том числе благодаря промышленному шпионажу.
Запад последние десятилетия лишь утрачивал производственные навыки, научные школы, кадры. Там считали, что теперь удел «белого человека» - сидеть в офисе, а на производствах останутся люди из недоразвитых стран. Но уже все больше активных граждан с Запада едут в поисках лучшей жизни на восток. А западное общество скоро не в состоянии будет содержать все возрастающее число беженцев и их потомков, которые трудиться не приучены, но уже активно «борются за права».
Да, некоторые экономически образованные граждане прогнозируют схлопывание китайского пузыря. Они лет десять рассказывают, как падет китайская экономика из-за обвала пирамиды капитального строительства. Да, строительный рынок обвалился, но экономика Китая продолжает расти гигантскими темпами, особенно в сравнении с экономиками «золотого миллиарда».
Судя по судорожным начинаниям Трампа, умные люди из окружения изобразили ему картину маслом. Тот вероятно все понял и решил действовать решительно в безвыходной ситуации через запретительные налоги. Но США уже не боятся как прежде, ибо всем очевидно: у них «нет козырных карт» по меткому заявлению Трампа одному потужному лидеру.
Все, что остается США и бывшим властителям мира из Европы – как можно скорее строить оборонительный ров, замкнуться в региональных крепостях и доживать свой золотой век. На нынешнее поколение запаса прочности хватит, а дальше…
Дальше все пересядем на китайские авто, про БМВ будут помнить лишь коллекционеры и историки. В лучшем случае прославленные бренды перекупят китайцы, как они сделали это с Вольво, например. Geely выкупила Volvo Cars у американского Ford еще в 2010-м. Сегодня Geely - крупный акционер Mercedes-Benz. BYD и Chery проявляют интерес к покупке заводов Volkswagen в Германии. Это только начало. Серьезные проблемы возникли у «Рено-Ниссан»… Американцы переносят свои производства авто в Китай, тесно сотрудничают с китайцами. Следующий этап – поглощение?..
Думаю, если бы я решил приобрести не автомобиль, а персональный самолет, подводную лодку или авианосец, картина оказалась бы аналогичной. К слову сказать, рашисты уже сбивают наши дроны китайской лазерной установкой. Западные «партнеры» лишь рассказывают про свой «гиперболоид», но в деле на украинском фронте его никто не видел.
Делаем вывод, господа, переучиваем детей с английского на китайский.
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