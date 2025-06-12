Как менты становились продажными

12 июня 2025 | 08:50

Отрывок из книги "Войны УБОП Киева".

Системная коррупция началась при Кучме. Изначально на УБОП никто не давил. Новая служба находилась в особом статусе: это было святое – никакой вертикали подчинения, никакого прессинга. Так было заведено при министре Василишине, ничего не меняли и при Владимире Радченко. А вот следующий министр и фаворит Президента Юрий Кравченко начал менять неписаные законы.

К тому времени в правоохранительной системе набрали вес прокурорские, успевшие нагулять жирок на зарождающихся коррупционных связях. Червь предательства и коррупции начал глодать СБУ. В целом профессионализм министра Кравченко офицеры оценивали высоко. Однако, его окружение большей частью состояло из негодяев, которые быстро научились «решать вопросы», давить на подчиненных. Конечно, и среди членов коллегии МВД встречались порядочные люди, но они уже находились в меньшинстве.

Первая попытка использовать УБОП в личных целях связана с разборками между министром Юрием Кравченко и бизнесменом Михаилом Бродским. В этом противостоянии некоторые руководители МВД поддержали Бродского, «слили компру» на Кравченко, которую Бродский опубликовал в своих «Киевских ведомостях». И вот после этого из министерства пошла команда активно работать по Бродскому и его окружению. Эта задача прежде всего адресовалась УБОПу, который успел доказать, что ему под силу многие неординарные задачи.

Формально все было в рамках закона. Бродский был не ангел. УБОП владел информацией, что тот являлся «карманом» влиятельного столичного мафиозо Владимира Киселя. Банк «Денди» и сеть фирм, подконтрольных Бродскому, составляли экономическую базу киселевского ОПГ. К тому же, на Бродского работали не только коммерсанты-«барыги», но и очень серьезная чисто силовая группа Миселя-Веселяка. УБОП сработал четко и жестко.

К банку Бродского у милиции было много претензий и раньше. Но когда представители БХСС пришли в «Денди», им не дали работать - охрана просто избила милиционеров. Когда за дело взялся УБОП, охрана Бродского легла мордами в асфальт. Задача, поставленная руководством, была блестяще выполнена: УБОПовцы «порвали» бизнес Бродского и его газету. Это стало шоком не только для бандитов, но и произвело впечатление на власть. Подчеркнем: формально УБОП не нарушил закона, претензии к Бродскому и его окружению были обоснованными. Но давление на киселевский бизнес объяснялось в первую очередь конфликтом Бродский-Кравченко. И такое использование служебного положения было на совести милицейского руководства.

Ржавчина коррупции разъедала и прочие службы. Товарищи генералы начали использовать в собственных целях Службу безопасности. С появлением в Украине первых «Макдональдсов», у американцев возникли проблемы с землеотводом столичных земель. Так, желанный лоскут территории принадлежал авторитетному бандиту Кайсону, который никак не хотел с ним расставаться. В то время Кайсон уже легализовался, отошел от чистого криминала, имидж добропорядочного бизнесмена поддерживал спонсорством хоккейного клуба «Сокол». «Органам» нечего было ему предъявить. Проблему взялся решить высокопоставленный офицер СБУ. «Альфа» получила команду «разорвать» Кайсона. На него налетели спецназовцы, заткнули обрез за пояс, насовали патронов в карманы, сфабриковали дело. В суде, конечное, дело закрыли. Но Кайсон все понял, землю отдал. Представители американской сети фэстфуда остались довольны и благодарны товарищу генералу, содействовавшему появлению еще одного “Мака” в центре украинской столицы.

Все хуже обстояли дела с контролем законности действий УБОПа. Прокуратура, на которую возлагалась эта обязанность, стремительно перерождалась из органа контроля за соблюдением законности в звено коррупционной цепи. Причем, это было ключевое звено. Ведь в советской системе выше прокуратуры стола лишь одна инстанция по контролю за соблюдением социалистической законности - ЦК компартии. С уходом компартии с политической арены, прокуратура заняла вершину контролирующей пирамиды. Ее стремительное разложение началось при генпрокуроре Михаиле Потебенько.

Сегодня многие ломают голову: почему коррупция в независимой Украине расцвела буйным цветом? Неужели без руководящей роли всевидящей и всесильной партии коммунистов правовое государство невозможно? Но как-то ведь живут без партии-монополиста многие преуспевающие законопослушные государства. Между ними и Украиной единственное отличие: за годы независимости украинцы не удосужились выработать национальную идею, не создали на ее базе собственной, украинской идеологии. Не потому ли за все годы после развала Союза украинцы активно строят церкви, а не государственные институты? Возможно, таким образом люди заполняют духовный и идеологический вакуум. Не потому ли наиболее истовыми христианами становятся бывшие компартийные лидеры и отъявленные казнокрады? Они верят только в Бога и в деньги.

На этом фоне продолжалась деградация УБОП. В «нулевые» туда гурьбой потянулись всяческие мажоры, кумовья и прочие борцы за собственное благосостояние. Далее подразделение начало «перестраиваться» под нужны коррупционеров. Появились всевозможные службы по борьбе с банковской преступностью, с преступностью в приоритетных отраслях экономики, в нефте-газовом секторе и прочих сытных сферах. Фактически, УБОП дробили: каждый начальничек получал на откуп небольшой надел, где не боролись с преступностью, а «окучивали» бизнесменов, как это совсем недавно делал побежденный рэкет.

Безусловно, все это мешало реальной работе. Ведь полноценные ОПГ – главная цель УБОПа – включают различные звенья: бандитское, бизнесовое и прочие. И этому змею Горынычу головы следует рубить все разом, а не по одной. Таким образом, был нарушен основной принцип борьбы с мафией: комплексная отработка группировки по всем направлениям, после чего – массированный удар, который должен привести к исчезновению ОПГ.

Именно в этом направлении проходило развитие столичного УБОПа на начальном этапе, отрабатывались методы его деятельности. Благодаря такой методе были разобщены и уничтожены наиболее влиятельные преступные группировки Киева. Но после того, как УБОП продемонстрировал свою «боеспособность», фактически загнав под лавку все влиятельные преступные сообщества столицы, наиболее боевое спецподразделение начало представлять реальную опасность спокойствию коррупционеров, которые все чаще стали встречаться во власти. Теперь уже не рэкетиры с битами, а чиновники в костюмах от «Бриони» представляли главную опасность для общества. И выглядело логичным, если бы они стали очередной целью борцов с мафией…

Вот тут-то УБОП и начали треножить. Не прямо, конечно. С одной стороны, его коррумпировали «изнутри и сверху». С другой, парализовали перманентными перестройками-реорганизациями. По нескольку раз в год сотрудников выводили за штат, затем одних восстанавливали в составе новых служб, а других – бесконтрольных - сокращали. Все это имело грандиозное деморализующее воздействие. Одни плюнули и ушли на гражданку. Вторые – продолжали цепляться за службу, готовые исполнить любой каприз начальства, лишь бы досидеть до пенсии. Третьи осознанно видели в своей должности место для непыльного бизнеса.

За несколько лет УБОП реорганизовывали восемь раз! Был период, когда «для усиления борьбы с коррупцией в службе БОП» все ОРД передали в райотделы милиции – по территориальности! Руководители райотделов были рады такому решению: они в большинстве своем успели срастись с местной мафией. Начитавшись ОРД, те приглашали бандитских лидеров попить чайку и распродавали УБОПовские наработки оптом и в розницу. Сегодня эти руководители, не моргнув глазом, рассказывают, как они боролись с оргпреступностью на подконтрольных территориях...

С тех пор победные реляции УБОПа пошли на убыль, большинство дел возбуждали в угоду корыстному начальству, губили за деньги в ходе разработки и расследования, либо разваливали в судах, тоже не бесплатно. Авторство этой схемы развала службы принадлежит коррумпированным руководителям МВД уровня заместителей министра. Среди них все чаще стали попадаться те, кто за большие и очень большие деньги готов был завалить любое дело, прикрыть любого преступника. По роду службы и должностному положению они имели доступ к оперативной информации УБОПа. Чтобы развалить разработку против серьезной ОПГ, как правило, с глубокими коррупционными связями, достаточно было раздробить дело, чтобы не читалась общая картина. Поэтому в УБОП начали плодить отделы, дублирующие аналогичные в иных подразделениях МВД и СБУ. Зачем, к примеру, вешать борьбу с наркотиками и на УБОП, и на ОБНОН, и на угрозыск? Очевидно, с одной целью: чтобы у семи нянек дитя оказалось без глазу.

По всей стране подобные отделы лепились как под копирку, без учета региональной специфики. А ведь ОПГ западных областей Украины большей частью питались контрабандой, а восточные – хищениями бюджетных средств, а также разбоями и рейдерством. Оргпреступность столицы в значительной мере ориентировалась на финансовый сектор: все деньги стекаются в столицу.

После победы над классическими группами вымогателей следовало ориентировать УБОП на более масштабные глубокие разработки. Для этого требовалось изучить специфику региональных ОПГ, проанализировать информацию, установить приоритеты и браться за работу. Но товарищам генералам было не до того: они «паковались», наживая капиталец не на усилении службы, а на ее развале.

Статистика, конечно, говорила обратное: число обезвреженных преступных групп росло день ото дня. Все эти банковские, этнические, бандитские и прочие службы в структуре УБОПа рапортовали о выявлении бесчисленных ОПГ. Правда преступной группой они были лишь на бумаге. Задержал трех мелких жуликов или сутенера с двумя проститутками – вот тебе и готовая ОПГ для отчетности!

А дискуссии переродились с тем борьбы с мафией, на торги о размерах отката. Генералы в скором времени стали очень богатыми людьми. Но при всем этом в службе остались офицеры с честью, которые исполняли свой долг не благодаря усилиям руководства, а вопреки.

В то время, как начальник отдела столичного УБОП Владимир Дахновский документировал группировку Прыща, отбиваясь от жалоб нардепа Зварича (его супруга – одноклассница Прыщика), мафиозо завел дружбу с СБУ. Его коммерческие структуры выступили спонсорами спецподразделения «Альфа». Достаточно вспомнить, что ограда вокруг базы «Альфы» в центре Киева была установлена на деньги Прыща. Не удивительно, что лидера ОПГ охраняли альфовцы. Интересная вырисовывалась картина: Прыща охраняет «Альфа», а опера УБОПа идут по его следу с санкцией на арест... В СБУ об этом прекрасно знали, но – забор дороже офицерской чести. Лишь после того, как сотрудники УБОП подняли скандал, СБУ вынуждено было снять свою охрану с мафиозо.

Следующим качественным скачком в развале службы БОП и ее дальнейшем коррумпировании стало формирование мафии по классической формуле: милицейские руководители пошли на службу к олигархам, обеспечивая смычку партий с силовиками и бандитами. Классический пример: Партия Регионов – в нее вошли бизнесмены, чиновники, прокуроры, бандиты. Дальше просто: дорвались до власти, начали пилить бюджет, давить конкурентов, отжимать бизнесы. Так появились Иванющенко, Фирташ, Шуфрич. Последний – один из крупнейших коллекционеров оружия в Европе. Откуда деньги, Нестор?

Так в последние годы коррупционный процесс достиг своего апогея: народу не оставляли даже крох от поедания властного пирога. Результат: очередной Майдан и забвение некогда всесильных коррупционеров. Что дальше: их сменщики с новым революционно-политическим окрасом или все же качественное преобразование общества, мощный толчок в борьбе с преступностью?..

Генерал Владимир Дахновский, начальник международного отдела УБОП:

Я пережил 14 аттестаций – нас то выводили за штат, то вводили. Все время грозили переформированием УБОПа, пытались создать альтернативу - НБР… Работать просто не было сил: наша судьба все время зависела от сытых кадровиков, которые стали главными в милиции. По сей день все так и остается: в УВД Киевской области, где я впоследствии руководил уголовным розыском, управление кадров включало больше сотрудников, чем управление уголовного розыска Главка. А в 1987 году, когда я только пришел на службу в милицию, один кадровик «обслуживал» пять-шесть крупных милицейских подразделений (полк патрульно-постовой службы, РОВД, вневедомственную охрану и пр.)

К 2000 году стало совершенно очевидно, что нужны серьезные изменения, но под видом реформ генералы просто расставляли своих людей, продавали должности - это всех устраивало.

Генерал Сергей Корнич , старший опер УБОП Киева, и.о. начальника ГУБОП МВД:

Украинская мафия прошла извилистый путь. Все началось с наперсточников и наездов на кооператоров, а закончилось ментовско-эсбэушно-прокурорским крышеванием бизнеса.

Наперсточники – это зародыш оргпреступности, в полной мере организованной ее назвать нельзя. Все происходило на фоне развития кооперативного движения, у коммерсов начали появляться деньги, возник соблазн их отнять. Вымогательства расцвели с 1990-91 года. Примерно до 1996 года длилась эпидемия наездов и похищений заложников, а потом стала затихать. УБОП ломал систему, мы помогали сбить этот вал.

Однако главная причина спада была иной. Коммерсанты не перестали зарабатывать деньги, но бандиты уже не хотели их грабить: они ощутили вкус сытной жизни и не спешили в тюрьму. Бывшие бандиты занялись безопасностью чужого бизнеса (это легально), а ранее награбленное давно инвестировали в бизнес (тоже легальный). Те, кто не смог полностью отойти от криминала, использовали менее насильственные и более изощренные формы: отжимали предприятия, ставили туда своих директоров... Начался период формирования капиталов преступных сообществ. Методы кавалерийских наскоков образца 90-х уже не работали.

Начало приходить понимание, что функция бандитских отделов не исчерпана, но они уже - не главная скрипка в оркестре. Основной удар по мафии следовало переводить в экономическую сферу. Нам следовало учиться и перестраиваться. И вот тут у новоявленных борцов с оргпреступностью возникло грандиозное искушение не победить, а возглавить, получить свою долю с жуликов, как когда-то бандиты получали с кооператоров.

Закрутились невиданные процессы раздела пожирневшего пирога. Если раньше поляну делили между собой бандитские группировки, то теперь воевали все со всеми: УБОП, СБУ, Налоговая, прокуратура, суды, бандиты, коммерсанты... И если в Киеве неприкасаемых было очень мало, то в регионах все происходило совершено дико: генералитет слился с уголовниками и родился невиданный монстр. Во многих областях заключались пакты о ненападении: менты не замечают бандитов и рапортуют, что на подконтрольной территории мафии нет, ее победили. За это мафия платит оброк людям в погонах. Выиграли все, проиграло государство и граждане, не состоявшие в рядах мафии и не носившие погон.

Иные причины развала госмашины: несовершенное законодательство, постоянная смена первых лиц, а за ними – всей руководящей пирамиды. Хроническое недофинансирование перевело правоохранительную систему на подножный корм: система обросла многочисленными благотворительными фондами - а это скрытая форма взяточничества: все, от рядового инспектора ГАИ до начальников райотделов и выше, приучились выколачивать деньги из бизнеса и простых граждан.