Бурхлива любов до ОУН-УПА закінчилась для українців депортацією

12 августа 2025 | 15:44

Польща депортує 57 українців та шістьох білорусів через заворушення на концерті білоруського репера Макса Коржа у Варшаві, - заявив Премʼєр країни Дональд Туск.

Нагадаємо, в неділю, група людей бігала по стадіону - дехто з фаєрами та прапорами повʼязаними з ОУН-УПА. Туск назвав це "непотрібним актом агресії", який шокував поляків. За рішенням премʼєра Туска, їм доведеться залишити Польщу добровільно або примусово



