Яхту Медведчука виставлять на продаж

Дівчатка спостерігають за виступом учасниці шоу-групи "Армія"під час півфіналу Miss Teen Ukraine 2008 в Одесі в пятницю, 1 лютого 2008 р. У Південній Пальмірі конкурс, організований міжнародним модельним агентством, проводиться вперше. Для участі в ньому в результаті кастінгів, які проходили з вересня по грудень 2007 року по регіонах України, було відібрано близько 50 найгарніших дівчат претенденток на корону переможниці Всеукраїнського конкурсу краси. Шоу проводилося в концертно-виставковому комплексі Одеського морського торгового порту за участю міжнародного складу журі, зірок українського шоу-бізнесу, представників міжнародних модельних агентств. Miss Teen Ukraine - офіційний конкурс краси, що має міжнародну схему проведення. Дівчата, які отримують офіційні титули на цьому конкурсі, представляють Україну на таких міжнародних проектах, як Miss Teen World і Miss Тeen International. Вікова категорія конкурсанток дівчата від 14 до 19 років. Фото МаХи / УНІАН