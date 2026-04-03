ЄС: паливна криза - це надовго

03 апреля 2026 | 10:17

ЄС оцінює «всі можливості», включаючи нормування палива та випуск більшої кількості нафти з надзвичайних резервів, готуючись до «тривалого» енергетичного шоку, спричиненого війною на Близькому Сході, – Financial Times. "Це буде тривала криза... ціни на енергоносії будуть вищими ще дуже довго."



