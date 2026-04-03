«Сапери» імітували розмінування: на Херсонщині викрили схему на мільйони

03 апреля 2026 | 08:37

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції викрили схему привласнення 6 млн грн бюджетних коштів, виділених на гуманітарне розмінування. Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДБР

.Про підозру повідомили директору приватного підприємства — оператора протимінної діяльності та керівниці групи саперів. У травні 2025 року підприємство виграло тендери та уклало два договори на розмінування сільськогосподарських земель у Херсонській області загальною площею близько 122 гектарів. Вартість робіт перевищила 6 млн грн. Таким чином замовник отримував документи про нібито очищення територій, а учасники схеми — понад 6 млн грн із державного бюджету. Директору підприємства та керівниці групи саперів оголосили підозру у заволодінні майном в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України) та службовому підробленні (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України).



