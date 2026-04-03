Путін не проти "повторити" ?

03 апреля 2026 | 19:10

❗️Німеччина може стати головною ціллю путіна. рф вже має ресурси для подібних дій — заявив Директор Інституту внутрішньої безпеки Естонії Еркі Коорт, пише Bild.

Він додав, що росії немає сенсу атакувати прикордонні райони між рф та НАТО (країни Балтії), не нейтралізувавши попередньо стратегічний тил. А цей тил знаходиться в Німеччині. Він зазначив, що в країні проживає близько 3,5 мільйона російськомовних, а в суспільстві є групи, що симпатизують Москві — тож, Коорт вважає, що удар по Німеччині мав би сильніший ефект — як військовий, так і пропагандистський. У разі вторгнення Німеччина стане ключовим вузлом для підтримки союзників по альянсу. Це означає, що логістичні центри — такі як порти та транспортні вузли — опиняться в полі зору агресора», — зазначив він у розмові з BILD.



