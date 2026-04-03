Росія розпочала на ТОТ України перший «цілорічний призов»

03 апреля 2026 | 08:15

На тимчасово окупованих територіях України з 1 квітня росіяни розпочали першу призовну кампанію за законом про "цілорічний призов". Під призов підпадають чоловіки від 18 до 30 років. Про це у Телеграмі повідомив рух спротиву "Жовта стрічка"

Строк служби становить 12 місяців, якщо за цей час не буде укладено військовий контракт. Зазначається, що окупаційна адміністрація вже сформувала "призовні комісії" та залучила поліцію для розшуку ухилянтів через рейди за місцем проживання, перевірки та примусового доправлення у військкомати. Окупанти переконують, що строковиків нібито не відправлятимуть у зону бойових дій. Однак за даними попередніх кампаній, жителів ТОТ України неодноразово направляли до бойових військових частин. "Це черговий етап примусової мілітаризації населення окупованих територій, де людей змушують служити в армії держави-окупанта", - додали у русі спротиву.



