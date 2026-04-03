Росія розпочала на ТОТ України перший «цілорічний призов»
03 апреля 2026 | 08:15
На тимчасово окупованих територіях України з 1 квітня росіяни розпочали першу призовну кампанію за законом про "цілорічний призов". Під призов підпадають чоловіки від 18 до 30 років. Про це у Телеграмі повідомив рух спротиву "Жовта стрічка"
Строк служби становить 12 місяців, якщо за цей час не буде укладено військовий контракт. Зазначається, що окупаційна адміністрація вже сформувала "призовні комісії" та залучила поліцію для розшуку ухилянтів через рейди за місцем проживання, перевірки та примусового доправлення у військкомати. Окупанти переконують, що строковиків нібито не відправлятимуть у зону бойових дій. Однак за даними попередніх кампаній, жителів ТОТ України неодноразово направляли до бойових військових частин. "Це черговий етап примусової мілітаризації населення окупованих територій, де людей змушують служити в армії держави-окупанта", - додали у русі спротиву.
также читайте
[01.04.2026]
[30.03.2026]
[30.03.2026]
по теме
Путін не проти "повторити" ?
03. 04. 2026 | 19:10
❗️Німеччина може стати головною ціллю путіна. рф вже має ресурси для подібних дій — заявив Директор Інституту внутрішньої безпеки Естонії Еркі Коорт, пише Bild.
ЄС: паливна криза - це надовго
03. 04. 2026 | 10:17
Яхту Медведчука виставлять на продаж
03. 04. 2026 | 10:14
«Сапери» імітували розмінування: на Херсонщині викрили схему на мільйони
03. 04. 2026 | 08:37
Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції викрили схему привласнення 6 млн грн бюджетних коштів, виділених на гуманітарне розмінування. Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДБР
Трамп нахамив Макрону, Макрон оперативно відреагував
02. 04. 2026 | 19:04
фототема (архивное фото)