Россия и Япония страмительно отдаляются

24 января 2024 | 12:55

Объем торговли между Россией и Японией в 2023 году рухнул на 45,3 процента до 1,43 триллиона иен - около 9,6 миллиардов долларов по текущему курсу). Этот следует из опубликованных сегодня в Токио данных статистики министерства финансов. Надо сказать, что в периоды расцвета товарооборот между двумя странами доходил и до 30 миллиардов долларов.

Существенно сократились в прошлом году закупки товаров, которые всегда были основой российского экспорта в Японию – нефти (на 94,8 процента), сжиженного природного газа (на 10,7 процента), угля – на 70,2 процента. Закупки черных и цветных металлов упали соответственно на 42,4 и 64,8 процента.

Импорт из России в Японию в 2023 году на этом фоне рухнул на 47,2% до 1,04 триллиона иен (около 7 миллиардов долларов). С другой стороны, японский экспорт в РФ упал 34,5 процента до 295,5 миллиарда иен. Это где-то 2,67 миллиарда долларов. Ничтожная сумма, честно говоря.

При этом в годичном исчислении поставки в Россию подержанных автомобилей, которые с февраля 2022 стали основой японского экспорта в РФ, сократились всего на 3,7 процента. Однако это связано было с тем, что запрет на продажу в Россию машин с двигателем объемом более 1,9 литра, а также всех гибридных автомобилей вступил в силу только 9 августа прошлого года. Перед этим объем закупок японских машин с пробегом взлетел более чем на 50 процентов, что смазало цифры падения в годичном исчислении. Так что посмотрим, что статистика покажет в нынешнем году.