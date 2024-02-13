О карантине

Тревожные новости приходят из России и говорят о том, что с эпидемиологической точки зрения, ситуация там становится все хуже. Оно и понятно, поскольку сейчас идет даже не проедание, а прожирание внутренних ресурсов, а за «тучные годы» аппетит там нагуляли – будь здоров и потому, в самых различных местах экономики намечаются проблемы. В данном же случае речь идет о том, что по федерации расползается бешенство. Эту ситуацию пресса описывает следующим образом:

«Регионы России массово вводят карантин из-за случаев бешенства среди животных. С начала года об ограничениях заявили 27 субъектов… Согласно данным Федерального центра охраны здоровья животных, в январе 2024 года в стране было зарегистрировано 84 случая заражения бешенством животных против 59 случаев за тот же период прошлого года… Наибольшее число случаев выявлено в Волгоградской, Свердловской, Смоленской и Самарской областях… Также карантин по бешенству был объявлен в Пензенской, Белгородской, Ростовской, Кировской, Рязанской областях, Бурятии, Ненецком автономном округе и других субъектах».

Так или иначе, это касается и Украины, пусть и опосредованно. Как видно из приведенного выше текста, в перечень областей, где введен карантин, входят две, примыкающие к украинской территории – Белгородская и Ростовская. Более того, из Ростовской области на оккупированную территорию Украины заходит более 50% войск оккупанта. Опасность здесь состоит в том, что эти самые войска потом остаются валяться по посадкам и становятся пищей для диких и одичавших, ранее домашних животных.

Это явление уже ни для кого не секрет и Сеть просто завалена видео с такими сценами. Поскольку непосредственно у линии фронта невозможно обеспечить нужные санитарные нормы, то велика вероятность заражения животных, которые питаются убитыми или ранеными оккупантами. При этом, в ряде случаев, поведение оккупантов явно указывает на то, что они могут быть заражены опасным вирусом. Конечно, ВСУ предпринимают меры для того, чтобы такие подозрительные особи не имели возможности передвигаться, но тем не менее, даже в бездвижном состоянии, когда не удалось обеспечить полной утилизации потенциального носителя, какое-то время он продолжает оставаться источником опасности.

Кроме того, недавнее интервью того, кого официально считают Путиным показало, что там тоже возможно нечто подобное. Понятно, что медицина для элиты, может сделать чудо и сделать исключение из 100% летальности заражения, но очень похоже на то, что он таки подвергся воздействию какого-то вируса, как и товарищ Ленин. Правда, этого там никто не замечает и складывается впечатление, что все население федерации, является носителем какого-то вируса, который демонстрирует симптомы, схожие с бешенством.

И дело тут не только в том, что они не видят проблем в почти 400 тыс их трупов, которые Путин уложил только для того, чтобы поиграться в свои бредовые игры с высосанной им из пальца «истории». Несколько недель назад, депутат и одновременно генерал Гурулев публично предложил «изолировать или хотя бы как-то уничтожить» 20% «гнили», которая не доверяет Путину. Если оттолкнуться от официальной статистики и предположить, что население федерации составляет 140 миллионов особей, то этот замечательный депутат публично предложил уничтожит 28 миллионов граждан собственной страны.

По идее, после такого публичного заявления не какого-то кочегара или ассенизатора, а генерала и депутат госдупы, к нему должны были выехать как минимум санитары, чтобы установить, заразный ли у него недуг или нет. Но судя по тому, что ничего такого не случилось, то карантинные мероприятия там соблюдаются на отвяжись. Ну а их пресса сообщает о том, что экспертиза его публичного предложения, проведенная их МВД, выдала заключение о том, что в словах пациента не обнаружено ни экстремизма, ни чего-то еще.

Все это наводит на мысль о том, что на территории выгребухи вирус бешенства мутировал и перестал быть смертельным. В связи с этим, большая часть населения уже заразилась им, но продолжает жить, давать интервью, вносить предложения и делать прочие вещи. Но главное, никуда не делась агрессия и желание уббивать кого угодно, хоть миллионы собственных соотечественников. А раз так, то карантин надо вводить вокруг всей федерации, но уже без рвов с крокодилами и пираньями, чтобы не подвергать риску этих замечательных животных. Вместо этого следует применять чисто технические и крайне эффективные средства, поскольку это – не лечится.

Источник: Anti-Colorados, Defence-Line