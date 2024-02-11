ТЕМА

Карлсон об интервью Путина: «Путин не умеет объясняться»

11 февраля 2024 | 12:50

Американский ультраконсервативный журналист Такер Карлсон после интервью с президентом Владимиром Путиным признал, что тот «не умеет объясняться».


Соответствующее видео он опубликовал на своем сайте, передает Liga.net

По его словам, Путин “не тот, кто дает много интервью”. 

“Он не умеет объясняться. Но он явно проводит много времени в мире, где ему не нужно объясняться”, – сказал Карлсон.

Также он считает, что Путин не изложил свою позицию последовательно. 

“Я не совсем уверен, что я думаю об интервью. Мне понадобится год, чтобы решить, что это было”, – заявил пропагандист. 



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