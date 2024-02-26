Компания Space Perspective готовится к тестовым полетам

26 февраля 2024 | 11:17

Список космических турфирм пополнился новой оригинальной компанией.

Готовятся тестовые полеты роскошного высотного воздушного шара Space Perspective

Этот стартап из Флориды хочет доставить тысячи клиентов на высоту до 100 000 футов.

Space Perspective может начать испытательные полеты своей частной капсулы Neptune, подвешенной под высотным аэростатом, в течение следующих нескольких месяцев, сообщил Ars на этой неделе соучредитель компании.

Компания Space Perspective опубликовала фотографии своей первой тестовой капсулы. Компания будет использовать эту герметичную капсулу под названием Excelsior для серии тестовых полетов в этом году над Атлантическим океаном недалеко от побережья мыса Канаверал. Сотрудники также завершили изготовление гигантского воздушного шара, который поднимет капсулу в верхние слои атмосферы для первого испытательного полета.

Последней частью головоломки является корабль под названием Marine Spaceport Voyager, который Space Perspective будет использовать для запуска воздушного шара и капсулы. В ближайшие несколько недель это судно должно покинуть комплекс в Луизиане и отправиться в порт Канаверал, штат Флорида. Затем, возможно, через четыре-шесть недель наземные команды будут готовы к первому испытательному полету системы.

Компания проведет серию беспилотных испытаний с первой капсулой, а затем Space Perspective приступит к строительству второй капсулы для полетов с людьми на борту.

Эти испытания являются прелюдией к планам Space Perspective по регулярным коммерческим полетам на высоту около 30 километров. С этой высоты клиенты Space Perspective увидят панорамный вид на землю.

Компания Space Perspective, основанная в 2019 году, сообщает на своем веб-сайте, что «движима желанием поделиться преобразующей силой космических путешествий с как можно большим количеством людей». На самом деле компания предоставит клиентам опыт, аналогичный космическому полету, с некоторыми существенными отличиями.

По сути, пассажиры высотного воздушного шара Space Perspective увидят вид, который, по словам компании, аналогичен тому, что пассажир может увидеть на суборбитальном космическом корабле Blue Origin или Virgin Galactic. Но пассажиры воздушного шара не будут плавать в условиях микрогравитации. Максимальная высота составит 30 километров, что значительно меньше 80-километровой границы космоса, признанной правительством США, или 100-километровой линии Кармана.

Полеты Space Perspective продлятся шесть часов с момента взлета до приводнения капсулы в море. Space Perspective стремится предоставить клиентам роскошные впечатления. Капсулы будут оснащены Wi-Fi и баром. Пассажиры смогут насладиться чашечкой кофе или тостом с шампанским, одновременно общаясь по видеосвязи с близкими, находящимися на земле.

Цена за одно место на шестичасовом перелете 125 000 долларов.

Компания привлекла 77 миллионов долларов, в основном от венчурных фирм и частных инвесторов, включая писателя и спикера Тони Роббинса.

Диаметр капсулы Space Perspective -4,9 метра, большие вертикальные окна, обеспечивающие панорамный вид почти на 360 градусов. В каждом полете будут находиться до восьми клиентов и один пилот Space Perspective. Капсула имеет герметичный объем более 60 кубических метров, что примерно вдвое больше, чем у ракетоплана SpaceShipTwo компании Virgin Galactic или суборбитального космического корабля New Shepard компании Blue Origin. Пассажирский салон будет подвешен под гигантским гелиевым шаром высотой с небоскреб.

1750 человек зарезервировали места на воздушном шаре. Компания планирует начать коммерческое обслуживание в 2025 году.