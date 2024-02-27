Франция присоединится к инициативе Чехии по закупкам артиллерийских снарядов для Украины

27 февраля 2024 | 09:49

Франция, похоже, снимает свои возражения по закупке снарядов для Украины у поставщиков за пределами Евросоюза. Президент Эммануэль Макрон заявил, что присоединится к инициативе Чехии по экстренным закупкам артиллерийских снарядов для Украины из третьих стран. Об этом пишет Financial Times.

Макрон признал, что Европа просто не может производить их в достаточном количестве с необходимой скоростью, поэтому обратится к другим странам.

"Изменение политики сигнализирует о том, что Франция снимет свои предыдущие возражения против использования общих фондов ЕС для закупки артиллерии у поставщиков за пределами блока, что позволит получить сотни миллионов евро дополнительного финансирования", - пишет издание.

Париж ранее требовал, чтобы любые денежные средства ЕС, потраченные на вооружение Украины, инвестировались в европейское оборонное производство.

FT отмечает, что закупки снарядов за границей потребуют единогласного одобрения стран Евросоюза.