ТЕМА

Франция присоединится к инициативе Чехии по закупкам артиллерийских снарядов для Украины

27 февраля 2024 | 09:49

Франция, похоже, снимает свои возражения по закупке снарядов для Украины у поставщиков за пределами Евросоюза. Президент Эммануэль Макрон заявил, что присоединится к инициативе Чехии по экстренным закупкам артиллерийских снарядов для Украины из третьих стран. Об этом пишет Financial Times.


Макрон признал, что Европа просто не может производить их в достаточном количестве с необходимой скоростью, поэтому обратится к другим странам. 

"Изменение политики сигнализирует о том, что Франция снимет свои предыдущие возражения против использования общих фондов ЕС для закупки артиллерии у поставщиков за пределами блока, что позволит получить сотни миллионов евро дополнительного финансирования", - пишет издание.

Париж ранее требовал, чтобы любые денежные средства ЕС, потраченные на вооружение Украины, инвестировались в европейское оборонное производство.

FT отмечает, что закупки снарядов за границей потребуют единогласного одобрения стран Евросоюза. 



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Евгений Лауэр

Таиланд. Слон в зоопарке - никакой личной жизни!
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 