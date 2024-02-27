Как сократилось население Украины? Расчеты демографа

27 февраля 2024 | 09:51

За два года население Украины в границах 1991 года сократилось с 42 до 35 миллионов человек. Об этом заявил замдиректора украинского государственного Института демографии и проблем качества жизни Александр Гладун. По его словам, это примерно сопоставимо с данными ООН о 6,5 миллионах украинских беженцев за границей.

При этом еще до вторжения общепринятой среди экспертов точкой зрения было то, что в реальности число проживающих в Украине меньше 42 миллионов, поскольку миллионы людей уже тогда уехали на заработки за границу. Назывались цифры в 35-38 миллионов реально проживавшего до 24 февраля 2022 года на подконтрольной Украине территории населения.

При этом Гладун в интервью DW выразил мнение, что беженцев после войны Европа будет возвращать неохотно.

"В современной Европе демографическая ситуация также не очень хорошая, поэтому они заинтересованы в украинцах. И, скорее всего, в большинстве стран будет политика, направленная на то, чтобы их оставить, учитывая нынешние активные действия по их адаптации", - заявил демограф.

К тому же после войны он прогнозирует встречные миграционные потоки – то есть часть мужчин уедет в свои семьи за границу.

Но в Украине растет не только миграция, но и смертность. Причина не только в гибели в результате боевых действий, но и в снижении уровня медобслуживания и рост сердечно-сосудистых заболеваний.

За два военных года, по данным украинского Минюста, на подконтрольных Украине территориях зарегистрировали более миллиона смертей: в 2022 году - 541,7 тысяч, в прошлом году - 496,2 тысячи.

Падение показателя в 2023 году связано с тем, что уменьшилось количество областей, охваченных войной, считает Гладун.

Отметим, что в довоенном 2021 году смертность была выше - 714 263 человек, по данным Госстата. Но эти данные включали и те регионы, которые Россия захватила после открытого вторжения.

Гладун при этом не в курсе, входит ли в цифры Минюста статистика по погибшим военным, поскольку она засекречена. Но, полагает, что должна входить, поскольку их семьям также выдаются документы о смерти.

При этом достаточно резко упала рождаемость - в минувшем году она на 31,5% ниже, чем в довоенном 2021-м и на 9% меньше, чем в позапрошлом году.

Такая тенденция может привести к тому, что в 2035-2037 годах доля возрастной группы населения до 18 лет будет составлять 12-15 процентов по сравнению с 25 процентами, зафиксированными в 1993 году. "А это значит, что с их переходом в репродуктивный возраст в следующем поколении родится еще меньше детей. Соответственно в следующем - еще меньше", - отмечает демограф.