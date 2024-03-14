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Мер Парижа проти приїзду росіян на Олімпіаду
14 марта 2024 | 08:34
Анн Ідальго хотіла б, щоб Міжнародний олімпійський комітет заборонив росіянам та білорусам брати участь в Олімпіаді навіть у "нейтральному" статусі.
Мер господаря прийдешніх Олімпійських ігор Парижа Анн Ідальго виступила проти участі спортсменів з Росії та Білорусі у змаганнях.
Як повідомляє Reuters, політикиня хотіла б, щоб Міжнародний олімпійський комітет відсторонив представників країн-агресорів від паризької Олімпіади навіть у "нейтральному" статусі. "Ліпше б вони не приїздили", - заявила Ідальго журналістам.
Свою позицію вона пояснила тим, що "не можна ігнорувати факту агресії проти України, не можна чинити так, ніби Путін не є диктатором, який сьогодні погрожує всій Європі".
Мер також підкреслила, що не можна порівнювати з Росією Ізраїль, і заявила, що ізраїльських спортсменів "з радістю вітатимуть у Парижі".
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