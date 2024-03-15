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НБУ знизив облікову ставку до 14,5%
15 марта 2024 | 08:21
Правління Національного банку 14 березня ухвалило рішення знизити облікову ставку на 0,5 відсоткового пункта - до 14,5%.
Крім цього, НБУ на 1,5 відсоткового пункта знизив ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Зазначається, що таке рішення правління НБУ враховує:
Як зауважують в НБУ, інфляція сповільнювалася швидше, ніж очікував регулятор. У лютому вона знизилася до 4,3% у річному вимірі.
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