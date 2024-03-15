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НБУ знизив облікову ставку до 14,5%

15 марта 2024 | 08:21

Правління Національного банку 14 березня ухвалило рішення знизити облікову ставку на 0,5 відсоткового пункта - до 14,5%.


 Крім цього, НБУ на 1,5 відсоткового пункта знизив ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування. 

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що таке рішення правління НБУ враховує:

  • подальше сповільнення інфляції, 
  • збереження стійкої ситуації на валютному ринку,
  • позитивні зрушення в питаннях отримання зовнішньої допомоги.

Як зауважують в НБУ, інфляція сповільнювалася швидше, ніж очікував регулятор. У лютому вона знизилася до 4,3% у річному вимірі.



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