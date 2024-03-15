НБУ знизив облікову ставку до 14,5%

15 марта 2024 | 08:21

Правління Національного банку 14 березня ухвалило рішення знизити облікову ставку на 0,5 відсоткового пункта - до 14,5%.

Крім цього, НБУ на 1,5 відсоткового пункта знизив ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування. Про це повідомляє пресслужба НБУ. Зазначається, що таке рішення правління НБУ враховує:

подальше сповільнення інфляції,

збереження стійкої ситуації на валютному ринку,

позитивні зрушення в питаннях отримання зовнішньої допомоги.

Як зауважують в НБУ, інфляція сповільнювалася швидше, ніж очікував регулятор. У лютому вона знизилася до 4,3% у річному вимірі.