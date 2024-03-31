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Телеграмм запустил монетизацию
31 марта 2024 | 12:53
Telegram запустил монетизацию - теперь авторы каналов с аудиторией более 1 тысячи будут получать 50% дохода от рекламы, сообщает мессенджер.
Для оплаты рекламы и вывода средств компания будет использовать блокчейн TON, который, в свою очередь, недоступен пользователям из России, Украины, Палестины, Израиля и некоторых других стран.
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