Телеграмм запустил монетизацию

31 марта 2024 | 12:53

Telegram запустил монетизацию - теперь авторы каналов с аудиторией более 1 тысячи будут получать 50% дохода от рекламы, сообщает мессенджер.

Для оплаты рекламы и вывода средств компания будет использовать блокчейн TON, который, в свою очередь, недоступен пользователям из России, Украины, Палестины, Израиля и некоторых других стран.



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