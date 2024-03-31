ТЕМА

Телеграмм запустил монетизацию

31 марта 2024 | 12:53

Telegram запустил монетизацию - теперь авторы каналов с аудиторией более 1 тысячи будут получать 50% дохода от рекламы, сообщает мессенджер.


Для оплаты рекламы и вывода средств компания будет использовать блокчейн TON, который, в свою очередь, недоступен пользователям из России, Украины, Палестины, Израиля и некоторых других стран.

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фототема (архивное фото)

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Эта девушка замечена выходящей из здания Администрации Президента. Источник: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150089763301097&set=a.10150089363111097.270745.681096096&pid=6541925&id=681096096
   
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