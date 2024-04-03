ТЕМА

Село закупило дрони на понад 3 млн.грн

03 апреля 2024 | 08:57

Чималеньке село Щасливе, що під Києвом у Бориспільському районі, закупило 300 дронів на фронт.


Про це KВ дізналася з оголошення в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

За результатом проведеного тендеру Пристолична сільська рада заплатить за 300 дронів FPV (1.2 GHz) 3 млн 420 тис. гривень 


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