Заволодіння 94,8 млн грн "Укрзалізниці": ексрадника ОП заарештували, але швидко відпустили під заставу

05 апреля 2024 | 08:15

Вищий антикорупційний суд обрав колишньому раднику Офісу президента Артему Шилу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, до 31 травня, з альтернативою застави у 30 млн грн. Його підозрюють у розкраданні 94,8 млн грн “Укрзалізниці” при закупівлі трансформаторів. Про це повідомило “Суспільне”.

Слідство ж просило у суду взяти Артема Шила під варту на 2 місяці із альтернативою застави понад 50 мільйонів гривень.

Натомість вже ввечері 4 квітня "Центр протидії корупції" з посиланням на пресслужбу ВАКС повідомив, що заставу за Шила вже сплатили.

"Йому заборонено спілкуватися з приводу обставин справи із головою ОП Єрмаком, його заступником Татаровим, міністром Камишіним, віце-прем'єром Кубраковим та низкою інших осіб. У разі порушення обов'язків внесену заставу можуть стягнути у дохід бюджету", - йдеться в повідомленні.