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Україна незабаром застосує далекобійні дрони, які можуть атакувати Урал та Заполяр'я, – BILD.

05 апреля 2024 | 12:49

Днями ЗСУ вперше атакували дронами цілі у Татарстані. Вони знаходилися за 1300 км від лінії фронту. Для одного із ударів використовувався український дрон UJ-22. Раніше вважалося, що його далекобійність складає 800 км. Очевидно, нова модифікація з додатковими паливними баками літає набагато далі.


За інформацією BILD, вже цього року Україна зможе застосовувати БпЛА з далекобійністю до 2000 км і більше. Також повідомляється, що до кінця року відразу 10 виробників поставлять ЗСУ дрони з далекобійністю до 2500 км. А київське КБ «Промінь» розробило безпілотник «Сокіл-3000», який може пролетіти до 3300 км.

За розрахунками BILD, нова українська зброя зможе атакувати цілі, наприклад, у Мурманській області. Там розташовано близько 80 військових баз. Серед них аеродром Оленья, де базуються стратегічні бомбардувальники, які обстрілюють Україну



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