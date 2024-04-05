У РФ мінімум на 6 літаків стало менше

05 апреля 2024 | 12:51

Атаку на аеродром Морозовськ провела СБУ разом з військовими та Силами оборони, щонайменше 6 літаків знищено, - наші інформатори

На аеродромі базувалися Су-27, Су-34 — саме такі літаки Росія використовує для того, щоб скидати КАБи по позиціях ЗСУ і прифронтових українських містах.

Результати спільної спецоперації вражають - знищено щонайменше 6 військових літаків рф, а ще 8 зазнали суттєвих пошкоджень. Окрім техніки, близько 20 військових рашистів стали «двухсотими» чи «трьохсотими».

💬 «Це важлива спецоперація, яка значно скоротить бойовий потенціал рашистів», - зазначає джерело в СБУ.