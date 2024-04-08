Тариф за "білий квиток" незмінний: п'ять тисяч доларів

08 апреля 2024 | 14:46

Викрили "на гарячому" і затримали 40-річну колишню медсестру одного із медичних закладів Полтавської області, яка організувала схему з оформлення фіктивної інвалідності, зокрема і для бажаючих уникнути мобілізації. З охочих отримати такі документи зловмисниця брала 200 тисяч гривень. Про це повідомили у Національній поліції.

"Оперативники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України встановили інформацію про незаконні оборудки 40-річної жінки, яка в минулому працювала медичною сестрою в одній з лікарень Полтави. Вона, пропонуючи вплинути на лікарів, гарантувала оформлення другої групи інвалідності. В обмін за таку послугу жінка отримувала 200 тисяч гривень. З’ясувалося, що серед "фіктивних" людей з інвалідністю були і ухилянти", –зазначили правоохоронці.



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :