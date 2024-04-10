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Хочеться щось підписати
10 апреля 2024 | 21:43 , Олег Ельцов. ТЕМА
Радість велика: петиція на сайті Уряду про створення поліції захисту тварин набрала необхідну кількість голосів. Дуже своєчасна перемога громадськості!
"Ми просимо Кабінет Міністрів доручити Міністерству внутрішніх справ України створити в структурі Національної поліції України підрозді зоополіції та розробити нормативно-правову базу для його діяльності, затвердивши відповідне Положення та наділивши зоополіцію відповідними повноваженнями", – йдеться у петиції.
Автори вважають, що на сьогодні Нацполіція не реагує належним чином на кримінальні та адміністративні правопорушення у сфері поводження з тваринами, поліцейські не володіють спеціальними знаннями, необхідними для складання адмінпротоколів.
Напевно на думку підписантів створення нового підрозділу із новими керівниками у генеральських лампасах, зі службовими авто й секретарками з селектором в приймальні допоможуть поліцейським оволодіти спеціальними знаннями, необхідними для складення адмінпротоколів, реагувати належним чином на правопорушення у царині зоозахисту.
Я тільки не розумію: а чого окрім створення нового підрозділу не вистачає нинішнім поліцейським? Чому вони не навчилися складати адмінпротоколи? Як вони проходять атестацію, за що отримують зарплатню, яка до того ж з початком війни зросла?
Може в нас й справді кепські справи із захистом прав тварин. А що із захистом прав громадян, які нагадаю, є податкоплатниками, на чиї гроші утримується ця зграя зі зброєю, пошитою за наш кошт одностроєм, службовим автотранспортом, французькими гелікоптерами, спорткомплексами «Динамо», санаторіями, базами відпочинку, клубами й хором МВС?..
От мені доводилося телефонувати кілька разів на номер «112» в надії, що поліцейський патруль оперативно відреагує на несанкціоновану торгівлю, на хуліганські дії, на порушення комендантської години із пиятикою й гучною музикою після опівночі під самими вікнами… Жодного разу поліція не лише не відреагувала оперативно – вона взагалі не з’явилася й мені не відповіла чому порушення не припинене.
Оце міркую: може й собі ініціювати петицію щодо створення поліції для людей - навзамін тої, що попри гучні реформи наче є, але фактично її немає…
Ви спитаєтеся: а що ж нам робити із тією, що вже існує й регулярно отримує платню? Тут я підтримаю військового експерта Світана, який регулярно закликає надіслати цих панів та панянок у красивій уніформі, які не спромоглися опанувати мистецтво укладення адмінпротоколів, на фронт. Чому б ні: зброю мають, на стрільби регулярно ходять. Може в окопах від них буде більше користі? А в мирних містах й селах якось протримаємося до перемоги власноруч. Тим більше, що зустрічати поліцейські патрулі на вулицях не доводилось.
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