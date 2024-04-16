В США пожар на заводе, производящем снаряды для Украины

16 апреля 2024 | 08:47

Пожар произошел на заводе в Скрантоне (штат Пенсильвания), где производят снаряды для Украины. СМИ сообщают, что никто не пострадал.

Журнал National Defense пишет, что этот завод был специально модернизирован для производства снарядов для Украины. В Скрантоне делают 155-мм артиллерийские снаряды. На нем производилось в среднем 7 тысяч артиллерийских снарядов в месяц. Предполагается, что к 2027 году на нем будут изготавливать 35 тысяч.



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