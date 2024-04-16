ТЕМА

Суд аннулировал педерастию в поповском сообществе

16 апреля 2024 | 11:21

Шевченковский райсуд Киева признал недостоверной информацию СМИ о том, что епископа Черновицко-Буковинской епархии УПЦ Никиту во время обысков СБУ "застали в момент физической близости с 17-летним парнем". Об этом говорится в судебном решении.


Издание "Левый берег", которое сообщило об этом со ссылкой на "источники", обязали компенсировать моральный ущерб - 10 тысяч гривен и 2 тысячи гривен судебного сбора.

Еще 20 тысяч гривен и стоимость судебного сбора суд присудил взыскать с шеф-редактора издания Сони Кошкиной, которая опубликовала фото с места обысков в Telegram.

Также "Левый берег" и Кошкина обязаны опровергнуть распространенную ими ложную информацию в течение 15 дней со дня вступления решения суда в законную силу. Но они еще могут подать апелляцию.

"Страна"

Напомним, в октябре 2022 года СБУ провела "контрразведывательные мероприятия" в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ. Сообщалось, что найдены "методички из Москвы" и документы, указывающие на наличие российского гражданства у руководства епархии.



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