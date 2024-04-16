ТЕМА

Маск предупредил как политкорректность ИИ может привести к массовым убийствам

16 апреля 2024 | 12:06

Илон Маск предупредил об опасности обучения искусственного интеллекта политкорректности.


В таком случае, по мнению Маска, все могло бы закончиться тем, что ИИ попытался бы воплотить "идеалы" в реальность, а заодно и убил бы миллионы людей.



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