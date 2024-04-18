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Труп й 15 років ув'язнення через політику
18 апреля 2024 | 14:48
За підтримання обвинувачення прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста 47-річного мешканця столиці визнано винним у скоєнні умисного вбивства на тлі суперечки про політику у лютому 2023 року. Його засудили до 15 років тюрми.
Про це KВ стало відомо з повідомлення пресслужби Київської міської прокуратури.
Згідно повідомлення пресслужби, у лютому минулого року зловмисник познайомився із потерпілим у кафе, де вони вживали алкоголь.
Правоохоронці зазначили, що після закриття кафе, оскільки у місті незабаром мала розпочатися комендантська година, потерпілий запросив нового знайомого в свою орендовану квартиру.
“Вже у квартирі нетверезі чоловіки за столом почали говорити про політику. Між ними виникла суперечка, під час якої гість завдав господарю 3 удари ножем. Потерпілий помер внаслідок ушкодженням внутрішніх органів”, – розповіли у Київській міській прокуратурі.
Як йдеться у повідомленні, Оболонський районний суд засудив обвинуваченого до 15 років позбавлення волі.
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[08.04.2024]
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