Труп й 15 років ув'язнення через політику

18 апреля 2024 | 14:48

За підтримання обвинувачення прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста 47-річного мешканця столиці визнано винним у скоєнні умисного вбивства на тлі суперечки про політику у лютому 2023 року. Його засудили до 15 років тюрми.

Про це KВ стало відомо з повідомлення пресслужби Київської міської прокуратури.

Згідно повідомлення пресслужби, у лютому минулого року зловмисник познайомився із потерпілим у кафе, де вони вживали алкоголь.

Правоохоронці зазначили, що після закриття кафе, оскільки у місті незабаром мала розпочатися комендантська година, потерпілий запросив нового знайомого в свою орендовану квартиру.

“Вже у квартирі нетверезі чоловіки за столом почали говорити про політику. Між ними виникла суперечка, під час якої гість завдав господарю 3 удари ножем. Потерпілий помер внаслідок ушкодженням внутрішніх органів”, – розповіли у Київській міській прокуратурі.

Як йдеться у повідомленні, Оболонський районний суд засудив обвинуваченого до 15 років позбавлення волі.