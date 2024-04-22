В Японии готовятся к запуску беспилотных грузовиков

22 апреля 2024 | 08:34

Премьер-министр Японии Фумио Кисида уже на этой неделе даст указание соответствующим ведомствам разработать к лету проект создания в стране системы трасс для беспилотных грузовиков. Это призвано предотвратить кризис перевозок, вызванный нарастающей нехваткой водителей.

Для беспилотной доставки грузов предполагается использовать специальные автоматические платформы, которые будут двигаться по обочинам или по центральным разграничительным линиями уже существующих в Японии скоростных автомобильных трасс. При необходимости дли них будут также построены туннели.



Автоматические платформы станут доставлять грузы к местам сбора, откуда их будут развозить потребителям обычные грузовики с водителями.



Из-за старения и сокращения населения в Японии усиливается острая нехватка шоферов-профессионалов. Проблема резко усугубится в связи с введением с июня этого года жесткого ограничения на сверхурочное использование водителей. Этот потолок установлен в размере 960 часов в год. В результате уже в нынешнем финансовом году Япония, как предрекают знающие товарищи, лишится 14 процентов своих возможностей по перевозке грузов. К 2030 году при сохранении нынешнего положения эта нехватка возрастет уже до 34 процентов, что может спровоцировать очень серьезные экономические проблемы.

Короче, власти надеются найти палочку-выручалочку в использовании автоматических грузовиков. За образец берется опыт Швейцарии, где уже активно работают на созданием системы таких беспилотных перевозок.