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В Японии готовятся к запуску беспилотных грузовиков
22 апреля 2024 | 08:34
Премьер-министр Японии Фумио Кисида уже на этой неделе даст указание соответствующим ведомствам разработать к лету проект создания в стране системы трасс для беспилотных грузовиков. Это призвано предотвратить кризис перевозок, вызванный нарастающей нехваткой водителей.
Для беспилотной доставки грузов предполагается использовать специальные автоматические платформы, которые будут двигаться по обочинам или по центральным разграничительным линиями уже существующих в Японии скоростных автомобильных трасс. При необходимости дли них будут также построены туннели.
Короче, власти надеются найти палочку-выручалочку в использовании автоматических грузовиков. За образец берется опыт Швейцарии, где уже активно работают на созданием системы таких беспилотных перевозок.
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[16.04.2024]
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