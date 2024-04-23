НАБУ вручило підозру українському міністру: організував схеми із землею

23 апреля 2024 | 09:33

Заволодів землею на 291 млн грн і хотів більше.

Національне антикорупційне бюро України викрило чинного міністра, який раніше обіймав посаду голови аграрного комітету Верховної Ради України, на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн. До злочинної групи також входили службові особи органів Держгеокадастру та особи, які контролювали діяльність цих органів, — так звані куратори.

Про це інформує НАБУ. Зауважимо, що працівники бюро не зазначається про кого саме йдеться, але з контексту стає зрозуміло, що викрили міністра аграрної політики Миколу Сольського.

Зазначається, що учасники злочинної групи забезпечили знищення документів, на підставі яких два державні підприємства Сумської області мали право безстрокового користування землею. За їх відсутності Державна служба геології та надр (Держгеокадастр) склала акт про самовільне зайняття цих ділянок.