Космос стремительно загаживают

26 апреля 2024 | 14:48

​​Японская частная компания Astroscale Japan опубликовала первый в мире фотоснимок космического мусора, одной из ступеней некоей ракеты, который сделал спутник, приблизившийся к ней на несколько сотен метров. Операцию планируют повторить, чтобы сделать фото и с других ракурсов.

Это рассматривается как часть подготовки к работам по уничтожению космического мусора. Astroscale Japan, кстати, не сообщает, ракете какого государства принадлежит эта ступень. Японское агентство аэрокосмических исследований в 2021 году зафиксировало 268 случаев опасного сближения своих спутников с космическим мусором, которые могли привести к столкновению. В последние годы число таких происшествий почти неуклонно возрастало. Соответствующие службы США, по сведениям агентства, в 2021 году отслеживали на орбите движение примерно 25 тысяч таких объектов диаметром более 10 сантиметров. Их количество по сравнению с предыдущим годом выросло на 10 процентов.



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