К черту демократию. Даешь военную диктатуру!

06 мая 2024 | 10:00 , Олег Ельцов. ТЕМА

Демократия не есть равенство. Равенство может быть только в ответственности за содеянное. Демократия – это всенародное право на принятие решений. Сегодня она вызывает все больше сомнений в своей эффективности. Кстати, расцвет демократии случился отнюдь не в прошлом веке и не в нынешние времена. Она широко практиковалась в древнем мире вплоть до развала Римской империи. Все эти новгородские вече и практика управления греческими городами-государствами – все это было… И еще Платон предупреждал, что чрезмерная демократия чревата авторитаризмом.

Всплеск прямой демократии случился и у нас, в 2014-м. Дорвался до микрофона Парасюк 21 февраля 2014 года, кинул клич шурмовать Банковую – и народ поддержал, как водится единодушно. Потом еще долго при каждой спорной ситуации люди требовали собирать Майдан для принятия всенародного решения. Практика не прижилась: стало очевидным, что многомиллионный Киев – это не Казацкая Сич и не древнегреческий полис – ничего кроме всеобщего ора и манипуляций с толпой не получится.

Однако, миром ширятся сетевые майданы. Народ ищет и принимает простые решения в тематических группах и в соцсетях. И зачастую, мягко говоря, уровень подготовки участников намекает: им не под силу принятие конструктивных решений.

Все больше крепнет впечатление, что демократия не столь эффективна, как уверял нас Черчиль и либеральные демократы. Решения принимаются несвоевременно, а их результат часто разочаровывает. То ли дело диктатуры! Особенно во время войны.

Как так получается, что диктаторы принимают более адекватные решения единолично, а коллективный демократический разум им проигрывает? Во-первых, многое зависит от диктатора. Если он не идиот как большинство избирателей во всем мире, если подобрал себе команду профессионалов, которые дают советы вождю не после бесконечных совещаний с домохозяйками и неучами, а основываясь на своих знаниях предмета, при этом отвечая головой за достоверность своих оценок и советов, то диктатор вполне способен утверждать максимально правильные решения.

Не все готовы лишиться своих прав избирать и быть избранным, участвовать во всяческих референдумах. Мы ведь все считаем, что ничуть не глупее тех, кто на вершине власти, бизнеса, систем управления государством, правда? Просто нам чуть меньше повезло, чем «им», поэтому сегодня воруют и схематозят они, а не мы.

Но как в режиме демократии обыватель может принять верное решение, не располагая достаточным объемом объективной информации? И это без учета когнитивных способностей этого обывателя. Да никак! Наиболее отчетливо это проявляется в военное время. Власть скрывает буквально всю информацию про ход боевых действий, соотношение сил, наши потери и военные возможности. В медиа вбрасывают лишь то, что пропагандисты считают полезным: про 2-3 недели, про то, как мы завтра взорвем Крымский мост, как вот-вот в россии наступит нефтегазовый и финансовый кризис, а смертельно больной путин помрет вместе с кадыровым через 1-2 недели.

Для победы в войне власти не требуется мнение многомиллионной армии дилетантов. Руководство страны должно принимать решения самостоятельно, быстро, основываясь на имеющейся секретной информации, взяв всю ответственность на себя, а не перекладывая на домохозяек, которые в свое время им эту власть вручили. Но у нас все наоборот. Власть два года тянула с Законом про мобилизацию, доведя ситуацию на фронте до катастрофической. Президента волновало падение его рейтинга. В мирное время это, вероятно, допустимо. Но во время войны думать нужно не о рейтинге, а о победе.

Так что же делать, чтобы власть вместо заигрывания с электоратом полностью отдалась решению единственной задачи – победы над врагом? Нахожу единственный ответ: отмена демократических процедур, концентрация власти в руках одного человека, способного спасти страну. Диктатура – наш выбор!

Но не каждый потянет такую роль. Ребята, которые всю жизнь прожили в шоу-бизнесе, ни черта не понимают ни в войне, ни в экономике - эти не вывезут. Для меня давно уже очевидно, что нам немедленно, на вчера нужна военная диктатура. Как минимум на время войны, а дальше – будем посмотреть. И не важно кто станет диктатором: Залужный, Сырский или начгенштаба… Это должен быть человек с опытом войны и решения масштабных комплексных задач. И этот человек должен сформировать команду профессионалов на всех уровнях. Дальше – тяжкий труд и беспрекословное исполнение указаний диктатора без оглядки на мнение электората.

В такой конфигурации у нас остается единственный шанс выиграть войну. И у меня есть большие сомнения, что с наступлением мира народ возжелает возврата к демократии. Не сейчас, не завтра. Для начала следует поднять экономику, создать средний класс, дать развиться истинным, а не грантовым и не карманным общественным и политическим движениям, повзрослеть как нация. Ну не может быть демократичной страна, разрушенная войной, с самым низким ВВП на душу населения, с крайне инфантильным населением-родовой травмой Совка!

Для начала следует победить, потом – научиться работать и разбогатеть, много учиться управлять государством. И лишь потом думать о постепенном переходе к демократическому укладу, как бы нас не убеждали, что мы с рождения – готовые европейцы. Нам еще предстоит слезть с пальмы, освоить палку-копалку… А решения про разработку ядерного оружия, про ракетные программы и прочее способны принимать только узкие специалисты под руководством диктатора.