Україна не має технічної можливості "саджати" всі дрони Shahed за допомогою засобів РЕБ

03 мая 2024 | 11:27

Приклади знешкодження ворожих дронів Shahed за допомогою засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) є одиничними, і наразі в України немає технічних засобів “саджати” більшу частину цих ударних БПЛА, котрими РФ майже щодня атакує Україну. Це складна ціль, знешкодження якої зараз можливе через вдалий збіг обставин, розповів СЕО компанії–виробника РЕБ Kvertus Ярослав Філімонов в інтерв'ю для Delo.ua.

За його словами, Shahed летить в режимі радіомовчання, що робить його нечутливим для засобів РЕБ на більшій частині дистанції польоту. Втім, в певних точках він під'єднується до ГЛОНАСС і коригує маршрут. За 5–7 км до цілі БПЛА знову підключається до ГЛОНАСС і атакує ціль в автоматичному режимі, або його "вручну" пілотує оператор.

Вплив на "Шахед" за допомогою засобів РЕБ можливий лише в таких точках підключення ворожого БПЛА до супутника. Силам оборони України невідомі ці точки, тому для його знешкодження необхідно, щоб біля місця зв'язку з супутником знаходився потужний засіб українського РЕБ. На жаль, подібні збіги обставин трапляються нечасто, констатує СЕО Kvertus.

"Щоб посадити "Шахед", потрібно нейтралізували його зв'язок з супутником в такий момент, щоб стався збій в керуванні. Такі знешкодження є скоріше збігом обставин, а не закономірністю. Зараз в Україні немає можливості стабільно саджати ці БПЛА", - пояснює Ярослав Філімонов.

При цьому є більш ефективні засоби нейтралізувати дрон типу Shahed, але вони є технічно складними і потребують одночасного знаходження в повітрі великої кількості дорогих і потужних українських БПЛА з системами РЕБ на борту. Оскільки антени для зв'язку з супутником у російсько-іранського "Шахеда" знаходиться згори, то і "глушити" його потрібно за допомогою засобу, який летітиме вище за цей ударний БПЛА.

Найкращий спосіб порушити зв'язок – скористатись дроном типу "крило" з системою РЕБ, що летітиме вище за “Шахед” і глушитиме йому зв'язок, пояснює Ярослав Філімонов. Однак, це дорогий і технічно складний процес, тому наразі більш ефективним є збиття дронів за допомогою засобів ППО.