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Украина выигрывает у россии на фронте со счетом 4:1
04 мая 2024 | 13:11
Задокументированные независимыми исследователями потери техники с обеих сторон за апрель 2024 года:
ВС рф– 1 758 ед. ВСУ – 497 ед. То есть общее соотношение потерь 1 к 3.5 Танки: ВС рф – 255 ед. ВСУ – 58 ед. БМП/БТР/МТЛБ: ВС рф – 573 ед. ВСУ – 123 ед. ЗРК: ВС рф – 26 ед. ВСУ – 9 ед. Самолеты: ВС рф– 2 ед. + 1 вертолет ВСУ – 3 ед. (прилет на аэродром)
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[26.04.2024]
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