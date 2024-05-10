Охоронці – «сплячі» вбивці

10 мая 2024 | 13:51 , Олег Ельцов. ТЕМА

Сьогодні вже можна стверджувати, що Зеленський найбільше ризикував не тоді, коли вирішив залишитися в Києві з початком війни (за що йому – респект й уважуха), а значно раніше, призначивши у жовтні 2019 року на керівництво Управління держохорони такого собі Сергія Рудя. Головним його професійним досягненням була викладацька робота в Інституті державної охорони. Оперативною роботою ніколи не займався, служив у прикордонних військах.

Рудя звільнили з посади 9 травня без пояснень. Але вони й не потрібні: двома днями раніше СБУ викрила двох полковників-«кротів» у службі УДО. ЗА повідомленням СБУ вони готували низку вбивств очільників держави, зокрема Зеленського, Буданова, Малюка.

Ключовим агентом ФСБ вочевидь був полковник УДО Андрій Гук: це він отримував зброю, виконував команди, їздив на зустрічі з куратором й «командирував» родичку за кордон для регулярного отримання винагороди. Про нього майже нічого невідомо. Але це вельми цікавий персонаж, якого Рудь поставив на дуже відповідальну посаду. Гук – колишній «альфовець» СБУ. Ця структура неодноразово проявляла себе не найкращим чином з початку російського вторгнення у 2014. Достатньо згадати командира донецької «Альфи» Ходаковського, який разом із третиною підлеглих зрадив Батьківщину й нині активно воює проти України.

«Альфівця» Гука новий керівник УДО Рудь призначив керівником силового спецпідрозділу УДО «Булат». Це не дуже численна, але потужна сила, до якої входять професіонали з різною спеціалізацією – підривники й снайпери зокрема. Для багатьох, хто «в темі» це призначення одразу здалося дивним. Чому командувати «спєцами» не призначили когось зі своїх, хто б знався на специфіці роботи підрозділу й користувався повагою підлеглих? Рудь надав перевагу варягові…

Напочатку повномаштабного вторгнення у «Булаті» стався скандал: зник табельний пістолет. Керівник мав безпосередньо відповісти за це. Але «суворе покарання» полягало лише у позбавленні посади й переведенні в інший підрозділ УДО зі збереженням посадового окладу й решти доплат. До того ж за Гуком залишилась можливість доступу до надсекретної інформації, що стосувалася безпеки перших осіб держави. Тобто ворог зробив правильний вибір, заагентуривши Гука. А от чому такий вибір при призначенні керівника спецпідрозділу зробив Рудь – відповідь має знайти слідство.

Можна припустити, що окрім зміни керівництва служби в УДО можуть відбутися й інші кадрові рішення. Чи встиг Гук заагентурити когось з підлеглих? Навіть важко оцінити ступінь небезпеки, яка загрожувала Зеленському та іншим, якби через втрату пістолету Гука на самому початку війни не зняли з керівництва підрозділом, бійці якого ледь не щодня розглядають охоронюваних персон у приціл антиснайперської гвинтівки…

Навряд чи нам стануть відомі всі подробиці цієї ганебної справи до кінця війни. Залишається стежити за долею екс-начальника Рудя й за кадровими рішеннями нового керівництва УДО.