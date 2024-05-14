Два колишніх поліцейських отримали по 5 років з конфіскацією за побори 7-річної давнини

14 мая 2024 | 10:57

Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області визнав двох колишніх працівників поліції винними в одержанні неправомірної вигоди (вирок від 2 травня).

Йдеться про ексначальника міжрайонного відділу №4 (м. Ізмаїл) управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції і оперуповноваженого цього ж підрозділу.

У 2017 році вони зустрілися із підприємцем біля Ізмаїльського міськрайонного суду і сказали, що озвучать йому умови, на яких той зможе продовжувати незаконно торгувати алкоголем і цигарками. Приблизно через півтора години того ж дня оперуповноважений знову підійшов до підприємця і повідомив, що начальник хоче 4000 гривень у місяць. За це вони обіцяли попереджати підприємця про всі можливі перевірки і не притягувати до відповідальності його та клієнтів. Співрозмовник дав 3 тисячі гривень, кажучи, що більше при собі не має. Через місяць оперуповноважений отримав ще 4 тисячі гривень, після чого його із шефом було викрито.

Передача грошей відбулася поблизу будинку, де проживав обвинувачений і той встиг зайти у своє помешкання і був затриманий не одразу. Мічені купюри вилучили при обшуку в споруді, що примикала до банного комплексу. Ймовірно, чоловік встиг вимити руки, тому що слідів на них знайшли, але плями від барвника були біля кишень штанів та куртки.

Під час судового розгляду оперуповноважений, який брав кошти, показання давати відмовився. Його начальник розповідав, що заявник насправді був його інформатором і сам ініціював зустріч. Колишній працівник поліції категорично заперечував вимагання грошей і припускав, що колезі їх підкинули.

Підприємець розповів суду, що 10-12 років тому займався контрабандою цигарок і познайомився зі співробітниками поліції, вирішив з ними співпрацювати, щоб мати змогу в своєму районі торгувати без ліцензії, оскільки раніше податкова поліція вже його притягувала до кримінальної відповідальності за реалізацію підакцизних товарів. Раніше передача грошових коштів відбувалася за взаємною згодою, на той час він сам запропонував заплатити. Але згодом звернувся із заявою до Білгород-Дністровської військової прокуратури на цих двох поліціянтів і ще одного, який у 2010-му ініціював його притягнення до кримінальної відповідальності. Чоловік пригадував, що, йдучи на зустріч, мав на шиї мікрофон, а також записував передачу грошей на телефон. Після цього випадку він припинив торгівлю, оскільки його затримали співробітники СБУ, які вилучили весь товар.

Обставини справи підтверджувалися матеріалами негласних слідчих дій. Під час розмов один із обвинувачених говорив, що до нього дійшли чутки, що підприємець співробітничає з СБУ, щоб задокументувати їх із шефом на хабарі. Співрозмовник запевняв, що це не так і, зрештою, чутки не зупинили обвинувачених. Із контексту розмови чітко вбачається, що оперуповноважений діяв не тільки від свого імені, посилаючись, що саме начальник встановив суму коштів, яку треба сплачувати щомісяця. На відео зафіксовано передачу хабара, на що вказує характерна розмова, а також відповідні рухи та поведінка чоловіків.

Окрім того, з матеріалів справи відомо, що оперуповноважений неодноразово дзвонив на різні номери мобільних телефонів та попереджав співрозмовників про проведення перевірок дільничними по району, кажучи, щоб у магазинах не продавалися підакцизні товари. Тобто співробітник поліції покривав торгівлю не тільки підприємця, який на нього заявив, а також інших осіб. Ці обставини, як вважає суд, виключають провокацію з боку правоохоронних органів, які не підбурювали обвинувачених до вчинення злочину.

З урахуванням позитивної характеристики обвинувачених, того, що вони утримують дітей і вперше притягуються до кримінальної відповідальності, а також, що з часу скоєння злочину минуло більше семи років, суд вирішив призначили покарання у нижніх межах санкції. Більш мʼяке покарання, аніж передбачене законом, або умовне суд призначити не міг, оскільки йдеться про корупційне правопорушення.

Колишні поліціянти отримали по 5 років вʼязниці з конфіскацією майна. Суд ухвалив одразу взяти їх під варту. Оскільки вони скоїли злочин у березні-квітні 2017 року, то до дня набуття вироком законної сили попереднє увʼязнення буде їм зараховуватися у строк відбуття покарання як день за два.

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