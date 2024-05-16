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Киянам вчергове пообіцяли метро на Виноградар

16 мая 2024 | 11:40

30 місяців - й метро працюватиме, - обіцяють чиновники.


"Київський метрополітен" планує завершити будівництво метро на Виноградар щонайбільше через 2,5 року.

Про це в.о. начальника КП "Київський метрополітен" Віктор Вигівський розповів у ефірі телеканалу Київ24, передає Liga.net.

"Ми зі своєї сторони орієнтуємося на розроблену проєктну документацію, яка пройшла держекспертизу. Згідно з цією документацією у нас термін проведення і закінчення робіт – до 30 місяців", – сказав Вигівський.

Він пояснив, що цей процес не є швидким, і некоректно буде стверджувати, що роботи будуть проведені за рік, або півроку.



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