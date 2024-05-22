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Китай постачає зброю росії
22 мая 2024 | 16:05
Китай почав постачати росії летальну зброю — західні розвідки отримали докази, повідомляє Ройтерс
Американська та британська військова розвідка мають докази, що смертоносна зброя з Китаю вже відправлена або буде відправлена в росію найближчим часом.
Міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що цей факт «викликає занепокоєння» у Заходу, оскільки на початку війни Китай стояв на позиції «миротворця»
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