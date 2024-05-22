Китай постачає зброю росії

22 мая 2024 | 16:05

Китай почав постачати росії летальну зброю — західні розвідки отримали докази, повідомляє Ройтерс

Американська та британська військова розвідка мають докази, що смертоносна зброя з Китаю вже відправлена або буде відправлена в росію найближчим часом.

Міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що цей факт «‎викликає занепокоєння» у Заходу‎, оскільки на початку війни Китай стояв на позиції «‎миротворця»‎